«Он так тонко чувствует меня!»: Зудина разоткровенничалась о Богомолове

Марина Зудина сыграла одну из главных героинь многосерийного фильма Константина Богомолова "Содержанки". Интересно, что картина заявлена как эротический триллер. Впрочем, Зудиной не досталось откровенных сцен. Да и героиня Марины не содержанка. наоборот, она дочь влиятельного человека. Однако первое впечатление от сценария у актрисы оказалось негативным. "Признаюсь честно, когда прочитала синопсис, то подумала: "Полный бред…" Такое количество персонажей, сюжетных линий — можно просто запутаться!" — объяснила Марина Зудина.

Режиссера Константина Богомолова артистка знает не понаслышке. Они выпустили несколько спектаклей в МХТ имени Чехова и Театре Табакова. У Зудиной и Богомолова не нашлось поводов для споров. Наоборот, актриса оказалась под приятным впечатлением от сотрудничества с режиссером. "Он всегда знает, как лучше. Иногда удивляюсь, как он так тонко чувствует меня! Какие-то вещи мог знать Олег Павлович — это понятно, но откуда Костя?" — задала риторический вопрос разоткровенничавшаяся Марина Зудина.

Она отметила, что они с Константином Богомоловым не близкие друзья и общаются в основном по работе. "Видимо, просто совпадаем в ощущениях профессии", — заключила актриса.