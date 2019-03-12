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«Он так тонко чувствует меня!»: Зудина разоткровенничалась о Богомолове 

Дни.ру + ещё 2 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Марина Зудина дала откровенное интервью. Она рассказала о близости с Константином Богомоловым и о том, как живет после смерти мужа Олега Табакова.
Марина Зудина сыграла одну из главных героинь многосерийного фильма Константина Богомолова "Содержанки". Интересно, что картина заявлена как эротический триллер. Впрочем, Зудиной не досталось откровенных сцен. Да и героиня Марины не содержанка. наоборот, она дочь влиятельного человека. Однако первое впечатление от сценария у актрисы оказалось негативным. "Признаюсь честно, когда прочитала синопсис, то подумала: "Полный бред…" Такое количество персонажей, сюжетных линий — можно просто запутаться!" — объяснила Марина Зудина.
Режиссера Константина Богомолова артистка знает не понаслышке. Они выпустили несколько спектаклей в МХТ имени Чехова и Театре Табакова. У Зудиной и Богомолова не нашлось поводов для споров. Наоборот, актриса оказалась под приятным впечатлением от сотрудничества с режиссером. "Он всегда знает, как лучше. Иногда удивляюсь, как он так тонко чувствует меня! Какие-то вещи мог знать Олег Павлович — это понятно, но откуда Костя?" — задала риторический вопрос разоткровенничавшаяся Марина Зудина.
Она отметила, что они с Константином Богомоловым не близкие друзья и общаются в основном по работе. "Видимо, просто совпадаем в ощущениях профессии", — заключила актриса.
Зашла речь и об Олеге Табакове. Прошел год, как не стало мужа Марины Зудиной. Артистка призналась, что чувствует себя как в параллельной реальности. "Да, я улыбаюсь, иногда выхожу в свет, если это связано с работой — моей или сына. Поймите, никакую потерю нельзя забыть. Можно только научиться с ней жить", — заявила актриса. Она рассказала, что теперь ее жизнь крутится вокруг детей. А еще от грустных мыслей спасают работа и чтение. "Иногда легкое успокоительное. Не люблю, когда эмоции заметны другим", — цитирует Марину Зудину Starhit.
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Звёзды , Константин Богомолов , Марина Зудина , Олег Табаков , StarHit
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