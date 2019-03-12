Актриса из Нижнего Новгорода Наталья Бочкарева порадовала поклонников снимком в откровенном наряде. Она показала свой образ для нового сериала «Две девицы на мели».
"Немного хайпа вам в ленту! Смотрите премьеру сериала "Две девицы на мели" — римейк американского ситкома "2 Broke Girls". Я же, в отличие от двух девиц, там точно не на мели", — подписала фото актриса.
Поклонникам образ Натальи понравился.
"Горячая штучка", — прокомментировал fironovskiy.
"Есть ещё порох в пороховницах! Секси", — добавил vasiliy_almaz.
"Королева ночи", — написал roma_maz05.
"Невероятная фигура", — сделал комплиментstanley_ipkis23.
"Девушки в 25 лет завидуют твоей фигуре, Наталья".
Наталья Бочкарева — российская актриса театра и кино, наибольшую славу ей принесла роль рыжеволосой и нехозяйственной домохозяйки Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе».