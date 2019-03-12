Наталья Бочкарева показала фото в откровенном наряде

Актриса из Нижнего Новгорода Наталья Бочкарева порадовала поклонников снимком в откровенном наряде. Она показала свой образ для нового сериала «Две девицы на мели».

"Немного хайпа вам в ленту! Смотрите премьеру сериала "Две девицы на мели" — римейк американского ситкома "2 Broke Girls". Я же, в отличие от двух девиц, там точно не на мели", — подписала фото актриса.

Поклонникам образ Натальи понравился.

"Горячая штучка", — прокомментировал fironovskiy.

"Есть ещё порох в пороховницах! Секси", — добавил vasiliy_almaz.

"Королева ночи", — написал roma_maz05.

"Невероятная фигура", — сделал комплиментstanley_ipkis23.

"Девушки в 25 лет завидуют твоей фигуре, Наталья".

Наталья Бочкарева — российская актриса театра и кино, наибольшую славу ей принесла роль рыжеволосой и нехозяйственной домохозяйки Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе».