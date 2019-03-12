Как живет красавчик Эдди Сибриан из «Любовь и тайны Сансет-Бич»

45-летний Эдди Сибриан не сразу вошел в актерский состав культового романтического сериала конца 1990-х «Любовь и тайны Сансет-Бич».

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В проекте «Любовь и тайны Сансет Бич» Эдди Сибриан появился в роли Коула Дешанела, заменив недолго игравшего этого персонажа Эшли Хэмилтона . Глядя на трогательные ямочки на щеках Сибриана и его мускулистый пресс, зрительницы немедленно забыли Хэмилтона — и их можно понять.

Сейчас у Сибриана прибавилось седины и морщин, он нечасто публикует в Instagram необработанные селфи, однако природное обаяние осталось при нем.

После успеха в роли героя-любовника Коула Сибриан активно снимался в сериалах, однако с 2013 по 2018 год брал творческую паузу. В 2018 году вышел его первый за пять лет сериал «Дубль два», где актер сыграл частного детектива.

Уже семь лет красавчик женат на певице ЛиЭнн Раймс. В предыдущем браке с моделью Брэнди Гленвилл у Сибриана родилось двое сыновей, и сейчас он принимает активное участие в воспитании 11-летнего Джейка и 15-летнего Мейсона.

"Ты становишься все краше и бедовее с каждым годом! Не хватает слов, чтобы выразить мою любовь", — поздравлял Эдди пеицу с 35-летием в 2017 году.

Физическую форму Эдди поддерживает изнурительными тренировками, которые иногда показывает в соцсетях.