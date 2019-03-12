Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как живет красавчик Эдди Сибриан из «Любовь и тайны Сансет-Бич» 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: Instagram
45-летний Эдди Сибриан не сразу вошел в актерский состав культового романтического сериала конца 1990-х «Любовь и тайны Сансет-Бич».
Youtube
В проекте «Любовь и тайны Сансет Бич» Эдди Сибриан появился в роли Коула Дешанела, заменив недолго игравшего этого персонажа Эшли Хэмилтона. Глядя на трогательные ямочки на щеках Сибриана и его мускулистый пресс, зрительницы немедленно забыли Хэмилтона — и их можно понять.
Сейчас у Сибриана прибавилось седины и морщин, он нечасто публикует в Instagram необработанные селфи, однако природное обаяние осталось при нем.
После успеха в роли героя-любовника Коула Сибриан активно снимался в сериалах, однако с 2013 по 2018 год брал творческую паузу. В 2018 году вышел его первый за пять лет сериал «Дубль два», где актер сыграл частного детектива.
Уже семь лет красавчик женат на певице ЛиЭнн Раймс. В предыдущем браке с моделью Брэнди Гленвилл у Сибриана родилось двое сыновей, и сейчас он принимает активное участие в воспитании 11-летнего Джейка и 15-летнего Мейсона.
"Ты становишься все краше и бедовее с каждым годом! Не хватает слов, чтобы выразить мою любовь", — поздравлял Эдди пеицу с 35-летием в 2017 году.
Физическую форму Эдди поддерживает изнурительными тренировками, которые иногда показывает в соцсетях.
WMJ.ru: последние новости
Без фотошопа и мейка: самые честные селфи звезд «Неудачное фото»: Кети Топурия поделилась снимком без мейкапа, но фолловеры не оценили Смело! Меган Маркл не стесняется носить мини-платья на последних сроках беременности
Женский форум
Звёзды , Эдди Сибриан , Эшли Хэмилтон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новые секс-символы Голливуда и подиумов
Ученые рассказали, как брак влияет на здоровье
7 самых «несчастливых» профессий
8 советов сексолога для идеального первого раза
Почему мы икаем и как быстро избавиться от икоты
Видео
Рамблер/гороскоп на 12 марта
Психология
Глюк’oZa шокировала откровенным танцем
Звёзды
Cтареющую Пугачеву разнесли за юбилейный концерт
Звёзды
Звезды, пострадавшие от врачебных ошибок
Звёзды Здоровье
Звездные пары, прожившие вместе больше 50 лет
Звёзды Любовь
Пьеха призналась, что дралась с мужем
Звёзды
Ирина Безрукова вспомнила о погибшем сыне
Звёзды Дети
За наследство Осина схлестнутся жена и продюсер
Звёзды
Вы под колпаком: соцсети расскажут о вашей жизни
Психология
Актриса рассказала о двух трагедиях своей семьи
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение