Кейт Миддлтон надела блузку задом наперед

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вышла на публику в блузке, которую надела задом наперед. На это обратило внимание издание Daily Mail.

В таком виде она отправилась в детский центр Henry Fawcett Children's Centre в Лондоне. Речь идет о шелковой блузке пурпурного цвета итальянского модного дома Gucci, стоимость которой составляет 790 фунтов стерлингов (около 70 тысяч рублей).

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У моделей, демонстрирующих вещь на сайте бренда, пуговицы блузки всегда расположены на спине, однако Кейт Миддлтон застегнула их спереди. О том, что рубашка надета задом наперед, свидетельствует также неправильное положение манжет на ее рукавах.

К блузке герцогиня подобрала широкие брюки британской марки Jigsaw и остроносые туфли с массивным квадратным каблуком.