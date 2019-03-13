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Кейт Миддлтон надела блузку задом наперед 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Герцогиня Кембриджская Кэтрин вышла на публику в блузке, которую надела задом наперед. На это обратило внимание издание Daily Mail.
В таком виде она отправилась в детский центр Henry Fawcett Children's Centre в Лондоне. Речь идет о шелковой блузке пурпурного цвета итальянского модного дома Gucci, стоимость которой составляет 790 фунтов стерлингов (около 70 тысяч рублей).
@thestyleedituk
У моделей, демонстрирующих вещь на сайте бренда, пуговицы блузки всегда расположены на спине, однако Кейт Миддлтон застегнула их спереди. О том, что рубашка надета задом наперед, свидетельствует также неправильное положение манжет на ее рукавах.
К блузке герцогиня подобрала широкие брюки британской марки Jigsaw и остроносые туфли с массивным квадратным каблуком.
В декабре 2018 года принц Уильям высмеял костюм своей супруги Кейт Миддлтон во время посещения британской авиабазы Акротири на Кипре. Тогда герцогиня Кембриджская появилась на публике в блейзере болотного цвета и черных брюках широкого кроя. «Моя жена замаскировалась под дерево», — съязвил принц Уильям во время фотосессии с военнослужащими.
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Звёзды , Другое , Кейт Миддлтон , принц Уильям
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