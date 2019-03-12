Пригожин трогательно признался в любви Валерии

Продюсер и певица отмечают праздник для двоих.

Иосиф Пригожин и Валерия женаты уже почти 15 лет, а знакомы немного дольше — при этом супруги не забывают отмечать как первую «официальную» дату, так и вторую, очень романтичную. Сегодня, 12 марта, Иосиф вновь признался в любви жене, рассказав об их первой встрече.

«Сегодня годовщина нашего знакомства. Ровно 16 лет назад я взглянул в глаза этой волшебной женщины и утонул в них», — так трогательно подписал Пригожин несколько ярких снимков из недавнего отпуска пары на Мальдивах (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Поздравляю вас! Пусть это прекрасное чувство будет длиться вечно!», «Красииивыыыееее! Еще сто раз по столько!», «Очень замечательная пара, прекрасно когда смотрите не только в любимые глаза, но и думаете в одном направлении», «Валерия Иосиф столько у вас любви чтобы вы даже можете давать ее другим потому что глядя на вас я реально получаю заряд бодрости и быть такой же в своей семье к своему мужу моим детям спасибо что есть такие как вы вы просто прелесть вы классные вы красивые и сумасшедшие в хорошем смысле», «Какие же Вы классные ❤️Это бомба ❤️Супер) Я тоже так хочу))) Вы мотиваторы», «Я так рада за Вас! Будьте Здоровы и Счастливы, Навсегда!» — осыпали супругов комплиментами интернет-пользователи.