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Гузеева обратилась к запуганной Кудрявцевой 

Дни.ру 33 минуты назад
Фото: Дни.ру
Лера Кудрявцева обратилась за помощью к общественности. Популярная телеведущая дала понять, что ее моральное состояние оставляет желать лучшего.
Лера Кудрявцева родила дочь Марию молодому мужу, хоккеисту Игорю Макарову, летом прошлого года. Гламурная блондинка вскоре после появления малышки на свет вышла на работу. Однако это не значит, что телеведущая спихнула дочь на нянь, перестав интересоваться ее жизнью. Скорее, наоборот. Из-за большой занятости и частого отсутствия Кудрявцева особенно остро реагирует на каждое движение дочери, предупреждая все ее желания. Телеблондинка так сильно хочет быть идеальной мамой, что доводит себя до нервного перенапряжения.
Она поделилась проблемой на своей официальной страничке в социальной сети Facebook.
"Зависаю на мамских форумах каждую ночь. Прислушиваюсь к себе, потекла крыша уже или нет. Маша не покакала, пукнула, икнула, слюни ручьем, не важно что — у меня паника по любому поводу. Скрытая. Я скрытый псих, доводящий себя до бессонницы от каждого действия своего ребенка. Стукнулась головой о бортик и набила шишечку, я заулыбалась типа ничего — ничего, Машка успокоилась, а я пошла и сама стукнулась о стенку, проверить насколько ей было больно 🙈 Если так дело дальше пойдет, то вытирать слюни и менять памперсы надо будет мне. Мамочки, ау! Вы там как? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — обратилась к подписчикам запуганная Лера Кудрявцева.
Пользователи Сети немедленно отреагировали на пост ведущей. Многие попытались успокоить ее, признавшись, что являются такими же "сумасшедшими мамашами". Другие посоветовали Лере снизить планку для себя. Третьи попытались убедить Кудрявцеву сохранить душевные силы на будущее, дескать, дальше будет еще волнительнее.
Такой точки зрения придерживается актриса, ведущая брачного шоу на Первом канале "Давай поженимся!" Лариса Гузеева.
"Береги силы на будущее, моей -18 и я бьюсь головой от такого страха, что дышать невозможно-маленькие детки— маленькие бедки… Я серьезно. Целую тебя", — обратилась к Лере Кудрявцевой коллега.
Та ей ответила: "Лорик, люблю тебя 😍".
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Звёзды , Игорь Макаров , Лариса Гузеева , Лера Кудрявцева
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