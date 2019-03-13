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«Я буду рожать тогда, когда захочу» 

Passion.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Passion.ru
Анну Семенович раздражают бестактные подписчики.
Женщины «за 30» часто сталкиваются с бестактными вопросами со стороны окружающих, касающиеся из возраста и образа жизни. Анна Семенович — не исключение. 1 марта следующего года ей исполнится 40 лет, и часть подписчиков, всерьез обеспокоенных образом жизни звезды, регулярно напоминают ей об этом.
«Я живу интересной и очень яркой Жизнью с большой буквы! Понимаю, что для отдельных людей я как бельмо на глазу, вызываю зависть и раздражение. Любимое занятие этих персонажей (иначе их не назовешь) — обсуждать, осуждать…это люди без своей жизни! Их единственная подпитка— писать бесконечные гадости. Они кричат мне вслед: «Вы видели, ей почти 40, а она на сцене надевает костюм медсестрички, который еле-еле прикрывает её прелести! „Ой, вы представляете, она ещё не замужем и не родила! Ой, говорят у неё опять новый роман‍!“ И так до бесконечности… Мне иногда кажется, что эти люди гораздо лучше знают историю моей Жизни, чем я сама. Так вот, я им отвечу — засуньте свое мнение в задницу! Кто и когда спрашивал вашего совета как мне жить? Я живу и выгляжу, так как я этого хочу! Я -не пятитысячная купюра, чтоб нравиться всем. Я буду петь песни, которые вызывают улыбку на лицах людей, а не слезы! Я буду надевать короткие платья, показывая свои роскошные ноги! Я буду носить декольте, которое демонстрирует мою шикарную грудь! Я буду рожать тогда, когда захочу, а не тогда когда мне советуют чужие люди! Я женщина, которая отвергает и рушит стереотипы, а кому не нравится — можно просто не смотреть, не слушать, отписаться и наконец заняться Своей жизнью. Ну а кому интересны мои взгляды и ценности — Велком в мою Жизнь. Да кстати, завтра я снимаю клип на песню "Хочешь" ох сколько поводов для разговоров я вам предоставлю после премьеры этого видео! Вам будет чем заняться, все для вас, мои любимые хейтеры. 😘 Кто хочет Семенович, остается со мной. Всем остальным — не хворать!»
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