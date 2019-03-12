Экс-солистка SEREBRO позирует в розовом боди без белья

25-летняя певица Катя Кищук показал фолловерам откровенный кадр.

В последние недели мы многое слышим о Кате Кищук: сначала она покинула продюсерский центр Максима Фадеева MALFA, хотя после ухода из SEREBRO должна была остаться в команде, а после удивила парижской свадебной фотосессией с рэпером Томми Кэшем. На этот раз девушка не дала о себе забыть горячим портретом.

"Мне так хорошо", — подписала Кищук снимок, на котором под розовым прозрачным боди с одним рукавом не угадывается белья.

Опасные с точки зрения Instagram-цензуры места певица прикрыла «искрами» в фоторедакторе.