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Экс-солистка SEREBRO позирует в розовом боди без белья 

WMJ.ru 31 минуту назад
Фото: WMJ.ru
25-летняя певица Катя Кищук показал фолловерам откровенный кадр.
В последние недели мы многое слышим о Кате Кищук: сначала она покинула продюсерский центр Максима Фадеева MALFA, хотя после ухода из SEREBRO должна была остаться в команде, а после удивила парижской свадебной фотосессией с рэпером Томми Кэшем. На этот раз девушка не дала о себе забыть горячим портретом.
"Мне так хорошо", — подписала Кищук снимок, на котором под розовым прозрачным боди с одним рукавом не угадывается белья.
Опасные с точки зрения Instagram-цензуры места певица прикрыла «искрами» в фоторедакторе.
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