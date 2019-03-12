Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самая молодая миллиардерша в мире показала школьные фото в купальнике 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Самая молодая миллиардерша в мире, 21-летняя предпринимательница Кайли Дженнер показала поклонникам детские фотографии. Снимки она выложила в stories своего Instagram-аккаунта.
Дженнер опубликовала три напечатанных цветных фото, на одном из которых она позировала со школьными друзьями, а на других — в купальнике. «Пересматриваю старые карточки времен начальной школы», — подписала она посты.
@kyliejenner
Кайли Дженнер прославилась в девятилетнем возрасте благодаря съемкам в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», премьера которого состоялась в 2007 году. В 2016-м девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics и к настоящему времени имеет состояние в один миллиард долларов.
5 марта издание Forbes назвало бизнеследи самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Таким образом, она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.
Последние новости
В Кремле порассуждали о кровной мести чеченцев Россия отказалась отдавать Курилы Кремль отреагировал на возможный бойкот со стороны США
Женский форум
Звёзды , Видео , Марк Цукерберг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шнурок и полиэтилен: что берут женщины в роддом
Как вставать с первого будильника
Новые секс-символы Голливуда и подиумов1
Ученые рассказали, как брак влияет на здоровье
7 самых «несчастливых» профессий
Видео
Рамблер/гороскоп на 12 марта
Психология
Глюк’oZa шокировала откровенным танцем
Звёзды
Cтареющую Пугачеву разнесли за юбилейный концерт
Звёзды
Знаменитости, посмеявшиеся над папарации
Звёзды
Звезды, пострадавшие от врачебных ошибок
Звёзды Здоровье
Эксперты — о том, как опознать родителей-садистов
Дети
Звездные пары, прожившие вместе больше 50 лет
Звёзды Любовь
Пьеха призналась, что дралась с мужем
Звёзды
Ирина Безрукова вспомнила о погибшем сыне
Звёзды Дети
За наследство Осина схлестнутся жена и продюсер
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение