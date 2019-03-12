Самая молодая миллиардерша в мире показала школьные фото в купальнике

Самая молодая миллиардерша в мире, 21-летняя предпринимательница Кайли Дженнер показала поклонникам детские фотографии. Снимки она выложила в stories своего Instagram-аккаунта.

Дженнер опубликовала три напечатанных цветных фото, на одном из которых она позировала со школьными друзьями, а на других — в купальнике. «Пересматриваю старые карточки времен начальной школы», — подписала она посты.

@kyliejenner

Кайли Дженнер прославилась в девятилетнем возрасте благодаря съемкам в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», премьера которого состоялась в 2007 году. В 2016-м девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics и к настоящему времени имеет состояние в один миллиард долларов.