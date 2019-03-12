Объявлены имена ведущих второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards»

11 марта в ресторане Lesnoy состоялась pre-party второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards». Помимо торжественного открытия нового ресторана Эмина Агаларова и Григория Лепса на мероприятии были объявлены ведущие премии — ими станут Николай Басков и Регина Тодоренко. А также объявлен старт второй части голосования. Первая часть, открытое голосование в интернете, сегодня подошла к концу. Все, кто голосовал за любимые хиты, артистов, клипы и другие номинации — вы молодцы! Без вашей поддержки не обходится ни один артист, а тем более премия.

Ну а теперь настал черед голосования профессионального жюри — старт которого открывается сегодня 11 марта 2019 года. Продюсеры, режиссеры, клипмейкеры, главные редактора популярных и музыкальных изданий, представители ведущих лейблов страны, а также сами артисты отдадут свои голоса сильнейшим. И сегодня здесь представители профессионального сообщества получили специальные бланки и отдали свои голоса прямо во время мероприятия, отправив результаты голосования в специально расположенную на pre-party премии урну для голосования.

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Поддержать номинантов, отдать свой голос, а также выступить на мероприятии приехали: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, EMIN, Юрий Аксюта, Араз Агаларов, Игорь Чапурин, Константин Андрикопулос, Сергей Кожевников, Жасмин, группа «Город 312», Юлия Барановская, Миша Марвин, а также Artik & Asti, Джиган, Виктория Дайнеко, группа «Фабрика», CYGO, MBAND, Ivan Valeev, Ганвест, Кравц, Натан, Cosmos Girls, Брендон Стоун, Gayazovs Brothers и многие другие!

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Вторая музыкальная премия «ЖАРА Music Awards» пройдет 5 апреля в Крокус Сити Холл и будет вручаться за музыкальные достижения 2018 года. Основатели и создатели музыкальной премии нового формата «ЖАРА Music Awards» — музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов, медиа-продюсер Сергей Кожевников и Григорий Лепс. Всех зрителей ждет уникальное шоу, не имеющее аналогов не только в России, но и за её пределами, неподдельные эмоции звезд, а также борьба за звание лучшего из лучших! На церемонии выступят: Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Jah Khalib, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, HammAli & Navai, EMIN, Николай Басков, Валерия, Maruv, Слава, Artik & Asti, Валерий Меладзе, MBAND, Тима Белорусских, Мари Краймбрери и многие другие!