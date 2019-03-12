Общий экс-муж Болотовой, Купченко и Аринбасаровой 

Художник Николай Двигубский родился в семье русских эмигрантов во Франции в 1936 году. Когда ему было 20, Николай приехал в СССР, но в 1980 снова уехал. За время жизни в Советском союзе Двигубский успел покорить трёх знаменитых актрис: первой супругой Николая была Жанна Болотова, второй — Ирина Купченко, третьей — Наталья Аринбасарова, в браке с которой у Николая появилась дочь. Как прошла молодость Николая? С кем он подружился, приехав в СССР? Почему Двигубский покончил с собой? Узнайте обо всём из видео.