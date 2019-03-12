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Заворотнюк объяснила, почему скрывала беременность 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
11 марта стало известно, что 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила в третий раз. Как сообщила звезда, это случилось еще четыре месяца назад. До этого она скрывала беременность и рождение ребенка, а теперь решилась рассказать, почему.
Как призналась актриса, ее сын Майкл давно мечтал о сестре или братике. Для Анастасии и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева,
это стал первый ребенок.
Анастасия призналась, что понимала все риски родов в своем возрасте. Она рассказала, что боялась того, что ее начнут жалеть, если случится что-то непредвиденное.
"Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня начнут активно жалеть. Я прошла все необходимые обследования у врачей, получила от них одобрение и подтверждение, что все хорошо", — рассказала Анастасия.
Дочь знаменитости назвали Милой. Она появилась в подмосковном медицинском центре "Лапино" в конце октября. Заворотнюк рассказала, как проходила выписка из роддома. Она отметила, что была очень счастлива, а забирал ее с дочкой муж. По ее словам, он ехал очень аккуратно, поэтому до дома ехали они долго.
Женский форум1
Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев
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