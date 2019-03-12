Заворотнюк объяснила, почему скрывала беременность

11 марта стало известно, что 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила в третий раз. Как сообщила звезда, это случилось еще четыре месяца назад. До этого она скрывала беременность и рождение ребенка, а теперь решилась рассказать, почему.

Как призналась актриса, ее сын Майкл давно мечтал о сестре или братике. Для Анастасии и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева

это стал первый ребенок.

Анастасия призналась, что понимала все риски родов в своем возрасте. Она рассказала, что боялась того, что ее начнут жалеть, если случится что-то непредвиденное.

"Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня начнут активно жалеть. Я прошла все необходимые обследования у врачей, получила от них одобрение и подтверждение, что все хорошо", — рассказала Анастасия.

Дочь знаменитости назвали Милой. Она появилась в подмосковном медицинском центре "Лапино" в конце октября. Заворотнюк рассказала, как проходила выписка из роддома. Она отметила, что была очень счастлива, а забирал ее с дочкой муж. По ее словам, он ехал очень аккуратно, поэтому до дома ехали они долго.