Летучая искупалась в метель в полупрозрачном наряде

40-летняя телеведущая Елена Летучая улетела в Швейцарию с мужем — предпринимателем Юрием Анашенковым.

На горном курорте Елена Летучая не только наслаждается лыжным спортом, но и купается в теплом бассейне под жестокой метелью в наряде, которому позавидовала бы и дива реалити Ким Кардашьян — полупрозрачном монокини, по большей части состоящем из тонких полосок ткани.

@elenapegas

"Утренние процедуры", — подписала экстремально холодный снимок телезвезда. Кстати, в этом купальнике мы ее уже видели: в нем она позировала на горячем песке на Галапагосских островах в начале января. Тогда компанию Летучей составляло животное редкого вида — галапагосская морская игуана. В Швейцарии, в отличие от морозостойкой Летучей, она бы не продержалась и часа.