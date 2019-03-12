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Летучая искупалась в метель в полупрозрачном наряде 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
40-летняя телеведущая Елена Летучая улетела в Швейцарию с мужем — предпринимателем Юрием Анашенковым.
На горном курорте Елена Летучая не только наслаждается лыжным спортом, но и купается в теплом бассейне под жестокой метелью в наряде, которому позавидовала бы и дива реалити Ким Кардашьян — полупрозрачном монокини, по большей части состоящем из тонких полосок ткани.
@elenapegas
"Утренние процедуры",  — подписала экстремально холодный снимок телезвезда. Кстати, в этом купальнике мы ее уже видели: в нем она позировала на горячем песке на Галапагосских островах в начале января. Тогда компанию Летучей составляло животное редкого вида — галапагосская морская игуана. В Швейцарии, в отличие от морозостойкой Летучей, она бы не продержалась и часа.
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Звёзды , Елена Летучая , Ким Кардашьян
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