Поклонники Пермяковой считают, что ее дочь пойдет по стопам артистки

Девочка не боится выступать перед большой аудиторией.

Известная актриса Светлана Пермякова растит шестилетнюю дочку Варвару. Иногда звездная мама берет девочку с собой на репетиции. Малышке нравится находиться на сцене, передавать различные эмоции, танцевать. Она не стесняется зрителей и очень любит слушать аплодисменты от аудитории. Поклонники считают, что Варвару ждет успешная карьера артистки.

"Подрастает новое поколение:))", — отметила Светлана Пермякова.

«Варюша — звездочка🌸», «Супер, молодчинка Ваша доча🙌», «Какая классная! 💞Надо привлекать срочно 😘», «Срочно дайте девочке роль 😁 маленький талант …💕», «Варвара красавица. Супер))», «Какая прелесть 🤗», «Вот это уровень! ❤️», «Какая умница👏», — комментируют поклонники в Instagram.

К слову, Светлана Пермякова недавно открыла детский театр и театральную студию в центре Москвы. Вместе с ребятами актерскому искусству учится и дочь Светланы. Вероятно, знаменитая мама совсем не против того, чтобы дочь пошла по ее стопам. В театре работает и отец Варвары — бывший возлюбленный актрисы продюсер Максим Скрябин. Несмотря на расставание, они продолжают работать вместе. И если раньше Максим был директором актрисы, то теперь он стал еще и директором нового театра. Светлана же работает там в качестве художественного руководителя.

Девочке, судя по всему, занятия в театре очень нравятся. А перед открытием студии она даже помогла маме с папой и записала рекламное видео.

Сцену, как и камеру, Варвара обожает. А в детском саду воспитатели доверяют девочке главные роли в спектаклях.

Напомним, что несколько лет Светлана Пермякова встречалась со своим помощником и впоследствии директором Максимом Скрябиным. Почти 20-летняя разница в возрасте влюбленных не смущала, однако официально свои отношения они так и не зарегистрировали. В июле 2012 года у Светланы и Максима родилась дочь Варвара. Пара рассталась, но сумела сохранить прекрасные дружеские и деловые отношения.

Кстати, снова становиться мамой Светлана Пермякова не планирует. «Хотелось еще года 2-3 назад. Еще можно было. Сейчас уже нет. Уже понимаешь, что время берет свое, идет дальше и мысль о ребенке нужно оставить», — признавалась звезда в интервью.