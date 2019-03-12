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Вера Брежнева высказалась о разводе сестры 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Певица прокомментировала скандал в семье младшей сестры Виктории Галушки. Вера Брежнева отметила, что не держит зла на Александра Цекало.
Артистка дала откровенное интервью YouTube— каналу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ". Вера Брежнева отметила, что очень переживает из-за развода сестры с продюсером Александром Цекало.
"Саша, он является родственником по детям, но уже не часть нашей семьи. Если бы я была более юная, была бы более категорична и говорила, может быть, какие-то слова. Сейчас я могу сказать, что в жизни всякое бывает", — уклончиво начала Брежнева.
Вера старалась не влезать в личную жизнь сестры. Артистка на личном опыте испытала, каким болезненным может быть расставание.
"Я не знаю ни одного человека, кому бы легко давался развод. У меня был развод, у моих друзей был развод. Это то, что не пожелаешь и врагу. Я поддерживала, но не умаляла ее желания быть расстроенной. Человек должен прожить эту печаль. Только тогда он будет готов к новой жизни", — рассуждает Вера Брежнева.
Певица надеется, что со временем все утрясется. Вера Брежнева уверена, что Александр и Виктория должны сохранить приятельские отношения ради общих детей, однако мирить враждующих бывших супругов она не пыталась.
"Я за то, чтобы и Саша, и Вика были счастливы. Я вообще не считаю, что людей, которые ссорятся, нужно мирить. Мы все взрослые люди. Саша — взрослый человек, Вика — взрослый человек. Мы все несем ответственность за свои поступки, за свои действия, но главное при этом — оставаться людьми, чтобы мы не обозлились, поводов миллион. У нас есть потрясающие племянники, я не могу ненавидеть их папу, чтобы он не сделал. Я не виню никого и не считаю, что на этом жизнь не заканчивается", — резюмировала Вера Брежнева.
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Звёзды , Дети , Александр Цекало , Вера Брежнева
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