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Дайнеко ответила тем, кто критикует ее ноги 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Певица часто радует поклонников новыми снимками в Instagram, которые собирают множество комментариев. На сей раз в Stories Виктория Дайнеко дала отпор хэйтерам, критикующим ее внешность.
"Кто-то спросил, почему я открываю ноги, если знаю об их недостатках. Эта девочка не понимает, что то, что в глазах одного — недостаток, для другого — главное достоинство. Поэтому нет, я не считаю свои ноги недостатком", — высказалась исполнительница. "Это моя особенность", — добавила Виктория Дайнеко.
Также певица с юмором отнеслась к заголовкам в СМИ. "Мой красивый пудровый комбез помялся. Над коленками целлюлит. Завтра в новостях", — написала звезда. К фото, опубликованным в микроблоге, Виктория Дайнеко пояснила, что посетила пре-пати премии "Жара Music Awards".
Поклонники одарили артистку комплиментами и заверили, что у нее самые красивые ноги. "Вика, ты на себя наговариваешь… отличные ножки. Очень, очень красивая", "Классные ножки", "Секси-девочка", "Прекрасно выглядишь", "Фигура, макияж, укладка — отпад!" — высказались фолловеры.
Подписчики сошлись во мнении, что у Виктории Дайнеко — прекрасный вкус. При этом некоторые посчитали, что певице к лицу более яркие цвета.
Не менее, чем творческие успехи, поклонников интересует личная жизни Виктории Дайнеко. Напомним, со своим мужем, барабанщиком Дмитрием Клейманом Дайнеко рассталась два года назад из-за подозрений в изменах. На руках у артистки осталась их дочь Лидия. А некоторое время назад появились слухи, что девушка возобновила отношения с экс-возлюбленным Алексеем Воробьевым. Они действительно стали проводить много времени вместе.
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Звёзды , Виктория Дайнеко , Алексей Воробьев
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