Лолита скорбит по ушедшему бывшему мужу

Певица опубликовала загадочный пост, и подписчикам пришлось догадаться, о ком идет речь.

Лолита Милявская поделилась в своём Instagram-аккаунте постом, в котором она скорбит по близкому человеку. «В моей жизни ТЫ сыграл главную роль, ТЫ… Бесполезны слова утешения, произнесённые любыми людьми. Люблю всех, кого ТЫ любил на этой Земле. Обещаю не оставлять…», — подписала певица фото мужчины.

@lolitamilyavskaya

Подписчики знаменитости тут же начали гадать, о ком именно говорит Лолита, ведь она не назвала имени. Одна из поклонниц предположила, что на снимке оказался её бывший гражданский муж и директор гостиничного бизнеса Арнольд Спиваковский. Пользовательница скопировала из Сети информацию о мужчине, в том числе и фразу «сыграл немалую роль в её карьере». Лолита эмоционально поправила подписчицу — для неё он сыграл важную роль не в карьере, а в жизни.

@lolitamilyavskaya

Лолита встречалась с Арнольдом Спиваковским в 90-х: по словам артистки, бизнесмен помог ей пережить разрыв с Цекало, который был у неё третьим официальным мужем. Спиваковский был скандальной личностью — ходили слухи о его связи с преступными группировками и хранении наркотиков. В 2017 году его задержали в Испании по подозрению в махинациях. Лолита и Спиваковский не афишировали свои отношения, в том числе и причину расставания.