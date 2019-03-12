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Дана Борисова пустила домой оскорбившую ее дочь 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Похоже, конфликту между телеведущей и ее 11-летней наследницей Полиной пришел конец. Дана Борисова смогла спокойной поговорить с дочерью и наладить с ней отношения.
Затянувшийся конфликт звезды с ребенком прервал спорт. Девочка решила вернуться к маме.
"Мы помирились! Поля вернулась ко мне жить. Помирил нас спорт — это теперь наш общий интерес… Полина активно ходит в зал, занимается своим телом. Я тоже стала бегать на дорожке, посещать силовые тренировки", — цитирует Дану Борисову Starhit.ru. Знаменитость призналась, что еще во время реабилитации от наркозависимости ее пытались заставить делать физические упражнения, но она лишь сидела на бесконечных диетах.
"А недавно у нас открыли шикарный фитнес-центр, там я и пересеклась с дочкой", — объяснила Дана Борисова.
Пока мать и дочь были в ссоре, Полина проживала с отцом. Девочка признавалась, что с родителем у нее прекрасные отношения.
Вечером 11 марта Полина решила остаться ночевать у мамы. Для Даны Борисовой это стало приятной неожиданностью. "После школы она попросилась зайти в квартиру, чтобы зарядить телефон. Конечно же, я разрешила. Поля осталась, а я уехала на съемку. Когда вернулась вечером, что дочка уже укладывалась спать в своей комнате", — поделилась звезда. При этом Дана Борисова отметила, что на отношениях с отцом Полинино возвращение к ней никак не сказалось.
Напомним, что ранее наследница Даны Борисовой назвала маму хитрым и неадекватным человеком. Кроме того, девочка-подросток заявила в соцсетях, что не может попасть домой, где у нее "вещи и учебники" — якобы мать просто не берет трубку и не отвечает на ее сообщения.
В свою очередь Дана Борисова рассказала, что игнорирует все попытки дочери связаться исключительно в воспитательных целях, поскольку такой совет ей дали психологи. "Она хамка и врунья", — заявляла звезда.
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Звёзды , Дана Борисова , StarHit
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