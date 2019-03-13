Звезды, судившиеся с экс-супругами

Эти известные пары не смогли расстаться полюбовно, без выяснения отношений и судов. Им пришлось судиться из-за имущества, детей, измен и скандальных интервью.

Анна Седокова

Экс-муж Анны Седоковой Максим Чернявский хотел лишить ее родительских прав на их общую шестилетнюю дочь Монику.

«Главным свидетелем против меня выступила его бабушка, с которой сейчас и живет дочка. Сказали, что я опасна для ребенка, могу увезти ее в Россию, и так как между нашей страной и Америкой не заключен пакт о Гаагской конвенции, есть риск для Моники как для гражданки Америки, что я ее не отдам. На меня обрушились система и самые дорогие адвокаты. Теперь я могу встречаться с ребенком, идти с ней в кино исключительно в присутствии надзирателя, должна говорить с дочкой исключительно на английском, а Моника его плохо знает, не понимает, почему мама себя так ведет, почему мы не вместе, а я не хочу ей этого объяснять!»

— рассказала певица изданию«Антенна-Телесемь».

Позднее в Сети появилась информация об истинных причинах конфликта между экс-супругами. По словам бабушки Моники, все дело в том, что Анне Седоковой предложили участвовать в проекте «Вокруг света во время декрета», в котором должна была сниматься и Моника, но у нее на тот момент уже начинались занятия в школе Лос-Анджелеса. Максим Чернявский был против того, чтобы дочь пропускала занятия, и боялся, что Седокова может тайно увезти Монику. В итоге бизнесмен через суд потребовал, чтобы с девочкой всегда находился рядом надзиратель, в присутствии которого она может встречаться с мамой.

Анастасия Волочкова

В начале года Анастасия Волочкова подала в суд на экс-супруга Игоря Вдовина по делу о мошенничестве на 100 миллионов рублей.

Дело в том, что Вдовин является генеральным директором строительной компании «Городской курорт Астрахань», и, как рассказала Волочкова в полиции, он втянул ее в мошенническую схему: еще в 2009 году Вдовин попросил одолжить ему 100 миллионов рублей, вложил их в строительство жилого комплекса, но деньги так и не вернул. В итоге 12 февраля этого года Анастасия решила обратиться в полицию и в суд.

Милана Тюльпанова

Развод Александра Кержакова с женой Миланой стал одним из самых громких в минувшем году. Милана отчаянно пыталась отсудить у бывшего супруга сына и откровенно рассказывала в интервью об изменах футболиста, вымогательствах крупных сумм денег и о домашнем насилии. На сторону Кержаковой встали многие известные женщины, в том числе Ксения Собчак , советовавшие ей бороться до конца. Сам бывший нападающий «Зенита» и сборной России, теперь занимающий пост старшего тренер юношеской сборной, от всех обвинений в свой адрес отказывается.

«Я нашла телефон и там прочитала про все его многочисленные похождения, когда я улетала по работе и в Петербурге проводила время с его старшим ребенком. Наутро я спросила: что это такое? У него была ярко выраженная агрессия на меня, были собраны чемоданы. Он стал с силой бросать меня на них. Я падала каждый раз на эти чемоданы, пыталась подняться, он бросал меня снова и снова. У меня все тело было в синяках, я была вся избита, очень сильно болели ребра и голова. В Петербурге у меня выявили трещину в ребре и сотрясение мозга. Когда он узнал, сильно испугался, что я все придам огласке. Он просил прощения и перевел сумму в 4 миллиона долларов, как бы говоря, что это гарантия того, что такого больше никогда не повторится»,

— рассказала Милана в Instagram.

Андрей Аршавин

Экс-жена Андрея Аршавина подала на него заявление в полицию из-за угроз в начале года. Оказалось, пара давно рассталась, но еще не развелась официально, при этом, по данным Telegram-канала Mash, футболист отобрал у жены ее Mercedes и угрожает возбуждением уголовных дел. «В настоящее время Аршавин А. С. угрожает мне по телефону путем направления СМС-сообщений, пугает меня лишением свободы (»тюрьмой»)», — говорится в заявлении Алисы, опубликованном порталом Life.ru. Известно также, что интересы женщины будут представлять адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская, которые пока отказались от комментариев.

Елена Степаненко

Одной из главных новостей шоу-бизнеса прошло лета стало сообщение о том, что известный российский юморист Евгений Петросян разводится с супругой и коллегой Еленой Степаненко после 33 лет брака. Позднее стало известно, что 72-летний Петросян оставил супругу ради нового романа со своей 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. Юморист лаконично прокомментировал свой развод: «Определенный этап нашей совместной жизни завершен». Сама Елена Степаненко решиларазделить имущество с Евгением Петросяном после 33 лет брака.

Елена Ксенофонтова

passion.ru

История о домашнем насилии в семье актрисы Елены Ксенофонтовой шокировала общественность в январе 2017-го года. Женщина долго молчала, пыталась решить свои проблемы самостоятельно, но не смогла справиться с нападками мужа-юриста и решила обнародовать свою историю. Гражданский супруг Елены, юрист Александр Рыжих , с которым она прожила около девяти лет, обвинил ее в рукоприкладстве и решил забрать у нее дочь. Актрисе удалось защитить в суде свою честь, но с ребенком дела обстоят сложнее.

В эфире передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» Елена Ксенофонтова рассказала: «Суды продолжаются. Мы не были официально женаты, он отстаивает свои права на дочь. Гражданский процесс по месту определения проживания ребенка длился больше года, 26 июня было вынесено решение. Я выиграла, но он написал жалобу на 23 страницы, очень аргументированную, как ему кажется. 2 февраля 2018 года состоится следующее заседание».

Долгое время Елена боготворила мужа. Она была уверена, что именно он сможет защитить ее — так, как он делал это еще до начала романа, будучи ее юристом. Но их брак разрушили измены. «Ложь, невнимание, потом я узнала об измене. Выяснилось, что это было давно, когда я вынашивала Соню», — с болью вспоминала она. Дочь Софья родилась 10 февраля 2011 года.

Ольга Зарубина

Александр Малинин и Ольга Зарубина были в браке два года, у них родилась дочь. Вскоре после развода Зарубина вышла замуж, уехала в США, позже вернулась в Россию и начала судиться с Малиныным. Суд отклонил иск Александра Малинина к бывшей жене, когда он требовал от нее и представителей одного из СМИ по миллиону рублей в качестве морального ущерба за интервью экс-супруги, в котором она слишком откровенно рассказала о его отношении к их общей дочери Кире и заявила, что может потребовать от него алименты.

Борис Грачевский

Создатель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский развелся с первой женой Галиной после 35 лет брака и стал искать молодые таланты не только в профессиональных целях. Отметив 61-летие, режиссер женился на своей коллеге Анне Панасенко, которой на тот момент было 24 года. У супругов родилась дочь Василиса, а спустя пару лет последовал развод. ПотомБорис Юрьевич нашел третью жену, 32-летнюю актрису и певицу Екатерину Белоцерковскую и судился с Панасенко из-за прав опеки над дочерью.

Ксения Новикова

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Несколько лет назад экс-участнице группы «Блестящие» Ксении Новиковой пришлось пережить похищение собственных сыновей. Тогда бывший муж певицы, бизнесмен Андрей Середа без ее ведома вывез трехлетнего Мирона и полуторагодовалого Богдана за границу и отказывался привозить детей обратно. В итоге Ксении пришлось обратиться в суд, после чего ей удалось вернуть сыновей и добиться того, чтобы экс-супругу запретили приближаться к ней ближе, чем на 500 метров.

Армен Джигарханян

В прошлом году, 13 октября, СМИ сообщили о госпитализации 83-летнего Армена Джигарханяна. Знаменитый деятель искусства был доставлен в больницу прямо из театра. «Армен Борисович Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных больниц. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное», — сообщил ТАСС Евгений Парфенов , адвокат известного актера и режиссера. Тогда же отмечалось, что эта госпитализация стала для Джигарханяна пятой в текущем году. Парфенов отметил, что его подзащитный не сможет принять участие в судебном процессе по уголовному делу его бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской: «Ранее нами неоднократно предоставлялись в суд документы о невозможности участия в процессе Армена Борисовича». Напомним, что против бывшей супруги Армена Джигарханяна было мвозбуждено дело по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Как отмечает Lenta.ru , по версии следствия пианистка распространяла прессе информацию о личной жизни с именитым режиссером без его согласия.

Алексей Панин

Остросюжетная многолетняя борьба Алексея Панина с бывшей гражданской супругой за дочь Аню закончилась в 2017-м. Актер выкрадывал девочку у матери, дежурил у мест их укрытия, устраивал сцены с участием полицейских и писал пронзительные посты в социальных сетях. В итоге суд решил оставить девочку с отцом, о чем Панин сообщил в Instagram: «10 лет Ада закончились Сегодня суд вынес решение о том, с кем должна жить моя дочка! Я победил!Нюся со мной! Все закончилось! 10 лет из меня делали монстра, но все, Слава Богу, закончилось!».

Анжелика Агурбаш

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Анжелика Агурбаш и ее супруг, бизнесмен Николай разводились очень некрасиво. Николай Агурбаш распускал о бывшей жене сплетни, хотел отнять младшего сына, отсудил себе все имущество и доказывал, что фамилия певицы — это бренд, принадлежащий ему.

Яна Рудковская

Яна Рудковская в борьбе за сыновей Андрея и Николая потеряла много сил, нервов и денег. Детей у продюсера после развода отобрал бывший муж, бизнесмен Виктор Батурин . Ситуацию осложнял еще и тот факт, что старший из мальчиков не являлся биологическим ребенком Рудковской — его родила экс-супруга Батурина Юлия Салтовец. Рудковская не жалела денег на адвокатов, боролась до последнего и едва не довела себя до нервного срыва. В итоге ей удалось одержать победу и вернуть себе сыновей, с которыми ей даже запрещали встречаться.

Алексей Серов

Солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов после развода с женой добился того, что их дочь осталась жить с ним. Более того, бывшей жене было запрещено видеться с ребенком, но она пыталась оспорить это решение через суд.