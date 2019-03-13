Российские звезды, бросившие детей ради карьеры

От звездного сына Любови Полищук до скрываемой дочери Маши Распутиной.

Среди знаменитостей есть многодетные родители, актрисы, воспитывающие детей в одиночку, и даже те, кому удается совмещать работу с воспитанием детей-инвалидов. А есть звезды, которым пришлось сделать непростой выбор, в результате чего карьера перевесила родительский долг. О шести таких российских знаменитостях и их детях — наша следующая подборка.

Любовь Полищук

Киноафиша

Заботливая мама из сериала «Моя прекрасная няня» в реальной жизни такой никогда не была. Далеко не сразу зрители узнали, что Алексей Макаров является сыном Любови Полищук, так как сам он предпочитал не афишировать этот факт. Причиной такого решения было не только стремление всего добиться самому, но и непростые отношения с матерью. Все детство сын актрисы провел в интернате, поскольку у нее не было времени заниматься его воспитанием. Домой Любовь забрала его лишь в 13 лет, когда снова вышла замуж и родила дочку Марию. Актер называл семью «цыганским табором», где все всегда говорили на повышенных тонах.

«Это было весело, учитывая характер Сережи, мамы, мой, да и постоянно хныкающего младенца Машку. Мы напоминали цыганский табор. Ор в квартире возникал по любому поводу. Мне и сейчас друзья говорят, что я постоянно повышаю голос. А я даже не замечаю, потому что вырос в «итальянской» семье».

Когда Полищук заболела и оказалась в больнице, соседи по палате говорили, что сын не навещал мать, а Макаров утверждал, что просто слишком поздно узнал о диагнозе Любови.

Елена Проклова

Киноафиша

История звезды «Мимино» и ее дочери Арины какое-то время не сходила со страниц таблоидов. Отношения матери и дочери много лет были очень натянутыми, и, как призналась сама Проклова, в этом есть ее вина. Актриса родила первую дочь в 18 лет, хотя в тот момент вовсе не мечтала быть матерью, и о ребенке ее просил первый супруг. Времени, чтобы растить дочь, у Елены не было: она училась на актерском и грезила о сцене, так что ответственность за Арину легла на плечи бабушки и дедушки. Пока родители растили девочку, Елена занималась карьерой и устраивала личную жизнь. В 12 лет Арина отказалась жить с матерью, когда та собиралась выйти замуж во второй раз, и обещала отречься от нее, если дело дойдет до суда.

«Она мне заявила, что будет жить с бабушкой и дедушкой, — вспоминала Проклова в программе НТВ «Секрет на миллион». — Так и сказала: «Я с тобой жить не хочу, и если будет суд, то я от тебя отрекусь. Я в 12 лет имею на это право». Я упала в обморок после этих слов. Не помню, как пришла в себя, как доиграла до антракта. У меня подкашивались ноги, я теряла ориентацию».

Лишь спустя много лет отношения между ними немного потеплели, но внучка Прокловой, как когда-то Арина, тоже не горит желанием общаться со знаменитой бабушкой.

Наталья Фатеева

Киноафиша

За свою жизнь актриса сыграла во множестве фильмов и спектаклей, разбила не одно мужское сердце, завоевала звание народной артистки, но стать заботливой матерью своим детям так и не сумела. От первого мужа Фатеева родила сына Владимира, который все детство провел под присмотром бабушки и дедушки, а позже был сдан звездой в интернат. От второго супруга актриса родила дочь Наталью, которую, по своим словам, любила больше сына, но поступила с ней еще жестче, чем с Владимиром. В возрасте 16 лет девушка забеременела и долгое время скрывала это от матери, а когда делать аборт было поздно, Фатеева заставила отдать ребенка в дом малютки. Позже выяснилось, что у Натальи есть старшая дочь, о которой она вспомнила, только когда разводилась с третьим мужем. Актриса привезла девушку в страну, чтобы отвоевать в суде квартиру, а позже отослала обратно на Украину. Насколько правдива эта история, не знает даже сын актрисы, поскольку мать никогда не была откровенна ни с ним, ни с его сестрой.

«Мы по-прежнему не общаемся. Она нас всех прогнала: детей, внуков и других родственников»,

— говорил сын актрисы, Владимир Басов-младший, в комментарии «СтарХит»

Лолита Милявская

Киноафиша

Единственная дочь певицы Ева живет с бабушкой в Киеве. Лолита сама подтверждала, что приняла решение оставить ребенка с матерью, чтобы той не пришлось сопровождать звезду на бесчисленных гастролях и чувствовать себя обделенной заботой. Долгое время ходили слухи, что у Евы аутизм, но Милявская опровергла их. По словам певицы, Ева никогда не отличалась крепким здоровьем и была очень стеснительным ребенком.

«Да, у нас были задержки в развитии, у моей зрение хуже, гиперстеснительность. Ее могли и в школе обидеть — наконец сейчас она начала огрызаться. Она может постоять за себя, начинает привыкать. Нет у нее никаких нарушений, нет аутизма»,

— рассказывала Лолита в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Пару лет назад звезде запретили въезд на Украину, так что теперь она видится с дочерью реже, чем обычно. А вот отец девушки, Александр Цекало , своим ребенком не интересуется и никакого участия в воспитании не принимает.

Анджелика Варум и Леонид Агутин

Киноафиша

В этой истории нет никакой семейной драмы, затаенных обид и сложных отношений. Анджелика Варум и Леонид Агутин женаты 18 лет и продолжают заниматься музыкой. Все в их жизни прекрасно, если не считать того, что единственная дочь супругов Елизавета с раннего детства живет в Америке. С четырех лет девочку воспитывали родители Анджелики в Майами, пока она с мужем строила карьеру в России.

Исполнителям приходилось работать на износ, чтобы зарабатывать деньги и обеспечивать семье безбедную жизнь, поэтому переезд Елизаветы в другую страну Агутин назвал «вынужденной мерой». Родители навещали дочку так часто, как только могли, а Лиза в свою очередь не выказывала обиды или пренебрежения. Не так давно семья начала делиться совместными снимками в социальных сетях, по которым видно, что в их отношениях все хорошо.

Идти по стопам родителей Лиза не хочет:

«Не знаю, как родители уже двадцать лет терпят такое внимание к себе. Я бы такой жизни не хотела»,

Маша Распутина

Киноафиша

Сложные отношения между Машей Распутиной и ее старшей дочерью Лидой стали достоянием публики. Историю их взаимоотношений описывали таблоиды и обсуждали ведущие ток-шоу, каждый раз выставляя в дурном свете то звезду, то ее бывшего мужа, то дочь. Разобраться во всех нюансах действительно тяжело. Певица родила дочь от продюсера Владимира Ермакова . Долгое время Распутина скрывала факт наличия у нее ребенка, оставив Лиду на попечении родителей. Только после того, как звезда вышла замуж во второй раз и родила ребенка, общественность узнала о существовании старшей дочери. С этого момента началась череда скандалов: Лида обвиняла мать и очерняла ее в интервью, Распутина обвиняла отца в том, что тот настраивает дочь против нее. Девушка оказалась в психиатрической больнице, а затем и вовсе пропала.

«Лида — это моя боль, постоянная, как говорится, зубная боль. У нее могут быть какие-то голоса, какие-то галлюцинации. Когда я ее забираю к себе, она там находится, например, 10-15 дней. Первую половину она ничего, а потом начинает съезжать»,

— рассказала Распутина в эфире шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Когда сводный брат Лиды забил тревогу, оказалось, что Лида жила у Распутиной, но та скрывала этот факт от других. Узнать всю правду о семейных отношениях между певицей и ее дочерью, вероятно, никогда не удастся, но известно, что сейчас они стараются наладить общение.