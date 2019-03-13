Собчак вызвала Шнурова на батл

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в соцсети обратилась к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову . Она написала, что певец, по ее мнению, слишком увлекся комментировать почти каждое происходящее событие саркастическими стихами. Ксения Собчак припомнила музыканту стихотворение, которое он посвятил ее расставанию с Максимом Виторганом

Журналистка упрекнула Сергея Шнурова в «дурных стихо-привычках» и пригласила его на батл в стихотворной форме.

— Думаю, всему виной новая привычка —

В каждой бочке новостной делать стих затычкой.

Ну а я-то здесь при чем? Чем я виновата?!

В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на батл!…

Видят Сочи и Таймыр, Питер и Камчатка:

Я зову тебя в эфир, брошена перчатка!