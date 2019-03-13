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Собчак вызвала Шнурова на батл 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в соцсети обратилась к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову. Она написала, что певец, по ее мнению, слишком увлекся комментировать почти каждое происходящее событие саркастическими стихами. Ксения Собчак припомнила музыканту стихотворение, которое он посвятил ее расставанию с Максимом Виторганом.
Журналистка упрекнула Сергея Шнурова в «дурных стихо-привычках» и пригласила его на батл в стихотворной форме.
— Думаю, всему виной новая привычка —
В каждой бочке новостной делать стих затычкой.
Ну а я-то здесь при чем? Чем я виновата?!
В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на батл!…
Видят Сочи и Таймыр, Питер и Камчатка:
Я зову тебя в эфир, брошена перчатка!
— написала свой призыв Ксения Собчак в Instagram.
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