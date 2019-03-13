Звездные «дамочки за сорок» и их молодые любовники

«Это просто как будто какая-то глава из "Секса в большом городе"», — признается одна из героинь этой подборки. Anews предлагает взглянуть, кто из наших и зарубежных звездных дам спровоцировал свежие разговоры вокруг своей персоны из-за молодых любовников.

Одна из самых обсуждаемых новостей светской хроники последнего времени — выход в свет 54-летней Моники Беллуччи с бойфрендом, который младше актрисы на 18 лет. Новым избранником Моники, которая более пяти лет пребывала в одиночестве после развода, стал дизайнер и владелец арт-галереи Николас Лефевр.

Пара появилась на показе Chanel , где держалась за руки, обнималась и охотно позировала фотографам. Разговоры о новом романе Моники появились в СМИ еще осенью 2018 года, однако актриса предпочитала молчать о личной жизни и рассекретила ухажера только сейчас.

anews

Николас Лефевр известен как художник и владелец арт-галереи. Мужчина воспитывает 6-летнюю дочь.

Anews предлагает взглянуть, кто еще из наших и зарубежных знаменитых женщин засветился в последнее время с новыми ухажерами, которые их значительно младше.

Селин Дион и Пепе Муньос

Разница в возрасте — 16 лет

Помимо основных инфоповодов прошедшей Недели моды в Париже, журналистов привлекла певица Селин Дион, появившаяся с молодым ухажером Пепе Муньосом. Парень младше артистки на 16 лет.

Пепе — танцор и художник. Он работает в команде Селин, участвует в подготовке ее шоу. Сам Пепе в инстаграме скромно называет певицу «боссом». Впрочем, на совместных снимках пары какой бы то ни было субординации не наблюдается.

anews

До отношений с Пепе Селин была замужем за влиятельным музыкальным менеджером Рене Анжелилом. Именно он помог в свое время начинающей певице стать суперзвездой.

Как пишут некоторые таблоиды, возможно, Селин не смущает разница в возрасте с Пепе, так как ее муж Рене был намного старше, годился ей в отцы.

Певица познакомилась с ним, когда ей было 12, а ему 38. Поначалу Рене с Селин связывали рабочие отношения. Роман начался, когда Дион исполнилось 20 лет. В 2016 году Рене Анжелил скончался от рака.

Отношения с Пепе, как считают таблоиды, стали вторым серьезным романом для Селин.

Алена Хмельницкая и возлюбленный Александр

Разница в возрасте — 12 лет

После развода с режиссером Тиграном Кеосаяном , брак с которым продлился 21 год, актриса Алена Хмельницкая не распространялась о личной жизни. С бывшим мужем звезда сохранила дружеские отношения. Таблоиды долго гадали, что же происходит на личном фронте у актрисы, пока Алена наконец не показала своего нового избранника. Им оказался молодой бизнесмен Александр Синюшин.

Парень младше Алены на 12 лет, однако ни его, ни Алену это не смущает. Впрочем, кое-какие вещи относительно разницы в возрасте актрису все же раздражают.

anews

«Тему возраста мы как-то плавно проехали. Единственное, что меня в этой ситуации раздражает, — это что я попала в тенденцию. Это просто как будто какая-то глава из "Секса в большом городе". Думаю: е-мое, вот сейчас начнут меня обсуждать, и я стану в один строй со всеми этими дамочками за сорок, которые решили устроить жизнь с молодым мужчиной… А Саше все равно, и он надо мной смеется, что у меня есть какие-то внутренние заморочки на эту тему. Кстати, у него две старшие родные сестры. И одна из них такого же возраста, как я. Может быть, поэтому Саше так легко со мной общаться», — призналась актриса «СтарХиту»

Хмельницкая и Синюшин встречаются уже около трех лет, однако активно говорить о новых отношениях после развода Алена стала только сейчас.

Недавно пара улетела на каникулы на Шри-Ланку. На берегу Индийского океана Алена отметила свой 48-й день рождения. На отдых актриса взяла с собой младшую дочь Ксению, а Александр — своего сына.

В одном из интервью, говоря о взаимоотношениях с Александром, Хмельницкая призналась, что на некоторые вещи у нее с возлюбленным разные взгляды.

«Мой Саша абсолютно не терпит повышенного внимания. Для него подвиг выйти куда-то вместе. Это я давно научилась абстрагироваться, защищаться, сбрасывать с себя все эти взгляды. А он нет. Для него стресс и дикость, когда предлагают: "Давайте сфотографируемся с вами!". Он не понимает, почему я так радостно фотографируюсь. А я объясняю, что это гораздо проще, чем отказываться. В общем, у нас есть масса моментов, которые приходится преодолевать. И возраста они вовсе не касаются», — призналась Хмельницкая.

Оформлять отношения официально пара пока не торопится.

Ирина Пегова и хореограф Евгений Раев

Разница в возрасте — 15 лет

Уже более четырех лет тянется история взаимоотношений актрисы Ирины Пеговой и профессионального танцора Евгения Раева, который младше на 15 лет. Пара сблизилась на проекте «Танцы со звездами», породив массу домыслов относительно возможного романа.

anews

До знакомства с Евгением Ирина была замужем за актером Дмитрием Орловым и родила от него дочь. Пара развелась после 12 лет семейной жизни, после чего актриса стала встречаться с актером Сергеем Кемпо , который был младше на 7 семь лет. Расставшись с ним, Ирина стала тщательно скрывать от посторонних подробности личной жизни.

Отчасти из-за этой скрытности отношения с танцором до сих пор остаются своеобразной загадкой. Впрочем, многие таблоиды, да и поклонники актрисы уже избавились от сомнений и утвердились во мнении, что роман есть. Причина тому — многочисленные совместные снимки, на которых Ирина и Евгений держатся за руки, появление на публичных мероприятиях и совместный танцевальный проект.

Внимательные подписчики инстаграм Евгения Раева заметили, что одно время у танцора даже был чехол для смартфона с фотографией Ирины Пеговой на задней стенке.

Анастасия Волочкова и звукорежиссер Михаил Борисовский

Разница в возрасте — 7 лет

Личная жизнь балерины окутана массой слухов, таблоиды неустанно разыскивают в окружении танцовщицы мужчин, которые хотя бы теоретически могли бы претендовать на роль любовника. К счастью, иногда Анастасия сама дает понятные подсказки.

anews

Например, недавно в инстаграме артистки стал часто мелькать мужчина по имени Михаил, которого Анастасия представляет в качестве звукорежиссера.

Судя по постам в инстаграме, Анастасия и Михаил проводят много времени вместе, артистка часто бывает в гостях у мужчины. На совместных снимках пара нежно обнимается.

В своих постах, посвященных встречам с Михаилом, балерина называет мужчину «мой Миша». Само собой, таблоидам не остается ничего, кроме как писать о новом романе артистки. Впрочем, танцовщица таким сообщениям не сопротивляется и не опровергает «нежной дружбы» с Михаилом.