Анна Седокова рассекретила свою любовь

Певица показала поклонникам своего избранника в Stories Instagram. Анна Седокова наконец-то открыто заявила о том, что между ней и солистом M-Band Анатолием Цоем — романтические отношения.

Артистка записала видео, в котором сделала важное признание. На камеру Анна Седокова сказала, что она сделает "черебу-черебай".

"И рядом со мной появится вообще моя любовь",

— пообещала певица. Затем она перевела камеру на музыканта. Тот со счастливой улыбкой начал петь.

"Понимаете, зачем мы вместе с ним?", — спросила Анна Седокова. В конце записи знаменитость сообщила, что они вместе с Анатолием Цоем "кое-что" снимают, и обязательно покажут это позднее.

@annasedokova

В добавок к этому Анна Седокова написала и пост, в котором заявила, что "настоящая любовь все равно победит". Тем самым она еще больше подтвердила их романтические отношения с солистом солистом M-Band.

Напомним, слухи о романе Анны Седоковой и Анатолия Цоя ходят давно. В декабре 2018 года певица публиковала фото с коллегой, на котором он нежно обнимает Седокову в алом платье. "Было много вариантов, но этот победил. Все-таки жаль, что у нас с тобой, Анатолий, так и не было романа", — написала тогда артистка.

Многие пользователи Сети подозревали, что именно Цой отец младшего ребенка Анны Седоковой Гектора. Исполнительница — многодетная мама. Она воспитывает наследников Алину, Монику и Гектора. Все дети певицы рождены от разных мужчин.