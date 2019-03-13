Звезды, испортившие отношения со своими детьми 

Актриса Наталья Фатеева была одной из самых красивых советских кинозвёзд. Яркая актриса с роскошной внешностью пользовалась вниманием мужчин, замуж она выходила пять раз. В браке с актёром и режиссёром Владимиром Басовым Наталья родила сына, а третьему супругу, космонавту Борису Егорову, подарила дочь. Поскольку Фатеева активно снималась, сына воспитывали её родители, жившие в Харькове, сама же Наталья видела ребёнка раз в несколько месяцев. Младшую дочь артистка тоже не баловала вниманием, а та в 16 лет забеременела от приятеля Максима Коробцова, сына известного кинооператора. Малыш появился на свет слабым, поэтому Наталья убедила дочь сдать младенца в дом малютки. Однако Коробцовы-старшие воспротивились такому решению, забрали мальчика и усыновили его. Сегодня Евгений Коробцов работает оператором, как и дед, а про звёздную бабушку не хочет и слышать. Не спешат общаться с постаревшей матерью и дети.