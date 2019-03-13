Бьюти-промахи знаменитостей, за которые им стыдно

Как и обычные девушки, в начале карьеры звезды экспериментировали со своей внешностью, чтобы найти идеальный образ. И не всегда это получалось хорошо: сейчас многие из них понимают, что наделали кучу ошибок, и теперь жалеют об этом.

Камерон Диаз

В 2012 году инъекции ботокса были на пике популярности, а Камерон Диаз уже было 40 лет. Актриса не хотела принимать свой возраст и регулярно посещала косметолога.

«После процедуры я была весьма довольна собой, но потом увидела свои фотографии… На них был мертвец!», — вспоминает Камерон. К счастью, она быстро поняла, что превращается в манекен, и уже через полгода все вернулось в норму.

Anews

Кортни Кокс

Сейчас Кортни Кокс 54 года, и теперь американская актриса не боится стареть, как в 30. Она сделала много ошибок, пытаясь замедлить естественное старение, в том числе четыре пластические операции.

«Знаете, я извлекла уроки из прошлого. Я делала вещи, о которых сожалею, к счастью, следы этих экспериментов исчезли. Теперь мой девиз: пусть будет так, как должно быть», — утверждает Кортни.

Anews

Джессика Альба

В одном из интервью актриса Джессика Альба рассказала о своих экспериментах над внешностью. Сейчас ей кажется смешным то, как она выглядела будучи подростком: «Когда я была подростком, я наносила на лицо слишком много косметики. Так много, что это было похоже на маску».

Сейчас Джессика Альба переросла возраст экспериментов и стала выглядеть женственно и естественно.

Anews

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм всегда шла в ногу с новыми тенденциями. Одним из любимых трендов стал автозагар. Какое-то время она увлеклась им чрезмерно, но сейчас, пересматривая фотографии тех лет, ей становится не по себе.

«Я больше не пользуюсь автозагаром. Раньше я могла ходить буквально оранжевой, но это все в прошлом. Слишком сильный загар старит», — говорит Бекхэм.