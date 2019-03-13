Что звезды думают о скандальном фильме про Джексона

В начале марта на американском телеканале HBO вышел документальный фильм "Покидая Неверленд", в котором двое мужчин — 36-летний Уэйд Робсон и 41-летий Джимми Сейфчак — заявили, что к ним в детстве приставал Майкл Джексон

Их рассказ во всех подробностях о том, что и как делал с ними певец, вызвал сильнейшую общественную реакцию; после развернувшейся дискуссии несколько радиостанций в Канаде и Новой Зеландии объявили бойкот песням Джексона, эпизод с ним удалили из старой серии "Симпсонов".

В свою очередь, семья и поклонники певца выступили в его защиту — фанаты обвинили жертв в попытке заработать на посмертном очернении кумира.

Накануне российской премьеры фильма — 15–16 марта его покажет Первый канал — портал Москва 24 спросил российских знаменитостей, изменит ли скандал их отношение к королю поп-музыки.

Илья Бачурин, продюсер

Я видел трейлеры и небольшой фрагмент этого фильма, но целиком смотреть его не стал. Это показалось мне, во-первых, не очень приятным, а во-вторых — не очень интересным зрелищем.

На мое отношение к Майклу Джексону фильм не повлияет. В 1993 году мы с партнерами занимались организацией концерта Джексона в Москве. Когда он приехал в Россию, я его встречал, сопровождал во время культурной программы, удалось с ним и пообщаться. Впечатление было, как от встречи с инопланетянином, — он был необычным человеком во всем, очень закрытым, очень скромным, несомненно талантливым. Хотя я не был большим фанатом его творчества, я очень уважал его работу: музыка Майкла Джексона — это топ в поп-сегменте, по качеству и по уровню на тот момент ее просто было не с чем сравнить.

Публичное отношение к серьезным обвинениям, предъявленным Майклу Джексону в фильме, лежит в плоскости пиара и маркетинга, с помощью которых продвигают не только определенные политические ценности, но и собственно сам этот проект. В основе этой ленты, как мне кажется, не лежит стремление разобраться, что действительно произошло. Фильм строится на тенденциозных аргументах, заявлениях людей, которые по несколько раз меняли свои показания под присягой, и сейчас в очередной раз оглашают другую позицию, поэтому их слова, мне кажется, вызывают сомнение.

Сергей Жуков, солист группы "Руки вверх!"

Я не видел фильм, но считаю, что копаться в белье знаменитого человека и хайпиться на его имени через 10 лет после его смерти — огромная глупость. Тогда можно поднять из гроба каждого и начать рассматривать через лупу все его деяния. Самого Майкла Джексона я могу оценивать только с точки зрения его творчества: он великий музыкант, был и всегда будет им, я восхищаюсь его работоспособностью и профессионализмом. И отрицать его вклад в шоу-бизнес абсурдно — он один такой.

О его личной жизни ни я, ни вы ничего не знаем. Как мне кажется, если бы он действительно совершил то, в чем его обвиняют, нанес такой вред человеку, об этом бы стало известно не через 20 лет, а еще при его жизни. Нужно уже дать упокоиться человеку и оценивать его по музыкальному вкладу.

Сергей Стиллавин, ведущий, диджей

Фильм я не видел, но помню эти скандалы еще при жизни Джексона. Мое отношение к нему изменилось бы, если бы такое произошло раньше, и он мог бы на обвинения ответить, а не когда через 10 лет после его смерти люди за 30 выкидывают свои истории на публику. Как мне кажется, рассказав о произошедшем посторонним людям, вообще нельзя облегчить своих внутренних переживаний. Справиться с ними сможет помочь разговор с психологом или священником, если человек верующий, но никак не изливание страданий общественности, что больше похоже на пиар.

Реакция радиостанций, которые начали посмертно расправляться с Майклом Джексоном (его песни исключили из эфира радиостанций в Канаде и Австралии. — Прим. ред.), меня смешит — это как заочное наказание, которое впаяли человеку, когда не смогли его поймать. Самому Джексону от этого ни тепло, ни холодно. Я вообще разделяю личность человека и его творчество — талантливые люди часто в быту оказываются сволочами и жмотами. Сейчас борьба идет с личностью Майкла, а отомстить пытаются творческому наследию.

Игорь Наджиев, певец

Я не смотрел этот фильм. Мне кажется, это еще один случай, когда на великом человеке решили словить хайп. История с домогательствами к мальчику развивалась еще в 90-е, и тогда, насколько я помню, обвинения с Майкла Джексона сняли. Оказалось, что этот мальчик такого нафантазировал! А теперь на костях звезды хотят заработать деньги.

Все, что касается личной жизни любого человека, — это вообще не должно быть предметом обсуждения. К сожалению, сейчас такое сумасшедшее время, когда все лезут разбирать чужую личную жизнь — особенно хорошо это делать после смерти, когда человек уже не может сам ответить на обвинения.