Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушка Роналду выложила фото в бикини 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: instagram
Возлюбленная португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась фотографией, где она позирует в бикини, сообщает "Советский спорт".
Модель начала сотрудничество с одним из модных брендов женской одежды.
"Спасибо, что выбрали меня и доверили мне быть частью вашей замечательной семьи",
— написала Родригес в инстаграме.
Роналду и Родригес состоят в отношениях уже несколько лет, модель родила ребенка от футболиста. Стоит отметить, что в их семье воспитываются четверо детей, трое из которых были рождены от суррогатной матери.
Газета.Ru: последние новости
Муза Петросяна тратит сотни тысяч в Дубае "Он тонко чувствует меня": вдова Табакова высказалась о Богомолове Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева находится в шаге от нервного срыва
Звёзды , Криштиану Роналду , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 профессий красоты, о которых вы могли не знать
Люди с неземной внешностью3
Как вести себя, если вы столкнулись со сталкером
От корсетов до бра: эволюция нижнего белья
Заговоры, которые помогут быстро выйти замуж
Видео
Что стало с певицей Натали
Звёзды
Звездные «дамочки за сорок» и их молодые любовники
Звёзды
Секреты звезд, обнародованные в 2018 году
Звёзды
Нелепые высказывания знаменитых блондинок
Звёзды
Странные идеалы красоты, бывшие когда-то в моде
Красота
Люди с неземной внешностью
Красота
Малоизвестные способы использования молока
Еда
Фиктивные браки советских знаменитостей
Звёзды
«Миллион за 11 кг»: как Скулкина похудела
Звёзды
Какой была Ирина Понаровская до славы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение