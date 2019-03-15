Девушка Роналду выложила фото в бикини 

Возлюбленная португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась фотографией, где она позирует в бикини, сообщает "Советский спорт".
Модель начала сотрудничество с одним из модных брендов женской одежды.
"Спасибо, что выбрали меня и доверили мне быть частью вашей замечательной семьи",
— написала Родригес в инстаграме.
Роналду и Родригес состоят в отношениях уже несколько лет, модель родила ребенка от футболиста. Стоит отметить, что в их семье воспитываются четверо детей, трое из которых были рождены от суррогатной матери.