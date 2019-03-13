Торжественный гала-ужин журнала ОК! и Посольства Греции в России

11 марта 2019 года состоялся торжественный гала-ужин журнала ОК! и Отдела туризма Посольства Греции в Москве.

Представители крупнейших SPA-курортов и отельных сетей Греции, а также ведущих агентств, специализирующихся на отдыхе премиум — класса, собрались в этот вечер в Демонстрационном зале ГУМа.

На ужине присутствовал министр туризма Греции Елена Кундура, Чрезвычайный и полномочный посол Греции в РФ Андреас Фриганас, а также Генеральный консул Греции в Москве Элени Вакали.

Ведущими вечера стали главный редактор ОК! Вадим Верник и очаровательная Альбина Джанабаева.

Торжественную атмосферу создали музыкальные выступления звездных друзей журнала Альбины Джанабаевой и Натальи Подольской, фолк-группы «Крапива», а также греческих музыкальных коллективов Magna Grecia и Марианны Георгиаду и Kiou Band.

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Мероприятие посетили: Анна Снаткина, Игорь Верник, Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Елена Подкаминская, Денис Родькин, Евгений Пронин, Анна Тихомирова Анна и Артем Овчаренко, Ирина Безрукова, Наталья Подольская, Анатолий Белый, Екатерина Гусева, Влад Топалов, Ольга Медынич, Наталья Бардо, Игорь Чапурин, и другие.