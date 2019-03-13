Бывшая солистка группы «Демо» поведала об ужасах американской медицины

Саша Зверева, экс-солистка популярной в нулевые группы "Демо", подробно рассказала о медицинской системе в США. Пост с рассказом она опубликовала в своем аккаунте Инстаграм:

Ничего более сломанного, созданного для максимального неудобства и выкачивания денег из человека я не встречала никогда.

— написала бывшая певица (здесь и далее орфография и пунктуация исходной публикации сохранены — прим. ред.) и пояснила, что система медицинского обслуживания в Америке, по ее мнению, возможно хороша для тех, кому требуется какое-то специфическое лечение. Или нужно лечь на серьезную операцию, требуется хирургическое вмешательство. Но, по словам артистки, если говорить о более повседневных вещах, например, сдаче анализов или плановый поход к терапевту, а также лечение простуды или вируса, то это превращается в целый процесс. Также она отметила высокую стоимость такого рода услуг:

Здесь ты к доктору без страховки не попадёшь. У тебя должна быть страховка. Я искала максимально выгодную страховку-и она выходит 300$ в месяц на 1 члена семьи.

И это лишь стартовая цена. Сама же певица отметила, что пользуется расширенным пакетом услуг, поэтому ее страховка выходит значительно дороже. И это ничуть не облегчает ей жизнь. Зверева отметила, что даже простая процедура или получение результатов анализов превращается в целую историю:

Чтобы записаться на узи или мрт-тебе нельзя просто самому позвонить и записаться! И даже кровь сдать! Самому нельзя придти! Нужно направление-официальный бланк или напрямую в лабораторию письмо от лечащего доктора. А к доктору можно-через страховку. А если без страховки, то за визит (просто попросить бумажку!) отдай от 200$. Потом с направлением делаешь узи (малый таз от 135$, грудь от 125$) в полной тишине, тебе никто не говорит ни слова (на МРТ тоже ничего сказали, я спросила: вы же видели, что у меня? Видел. Не скажете? Не скажу. И на выходе тебе дадут в лучшем случае диск с записанными результатами, но вообще они скорее всего пошлют результаты доктору, от которого ты принёс направление.

Экс-солистка рассказала, что даже вызвать врача на дом болеющему ребенку — настоящая проблема, и куда легче самому взять его и приехать в офис к доктору.

Зверева отметила, что показала на этом примере, что далеко не все так прекрасно, как многие себе рисуют, в заграничной жизни.

Саша Зверева была популярной певицей в 2000-е годы. Она входила в состав группы "Демо", известной по песням " Солнышко", "Выше неба" и другим. В 2014-м году девушка вместе с двумя своими детьми переехала в США на постоянное место жительства. А в своем блоге регулярно делиться с подписчиками своими житейскими историями.