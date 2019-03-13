Что стало с певицей Натали

В этом году 31 марта Наталье Рудиной исполняется 45 лет. Она родилась в Дзержинске, а уже в 16 лет будущую певицу утвердили на главную роль в картине киностудии "Ленфильм" , посвященной 60-летию ее родного города.

Петь Натали начала благодаря своему младшему брату Антону, который был барабанщиком школьной группы "Шоколадный бар", куда он и решил привести сестру, чтобы проверить ее вокальные данные. В 1990-м году ее пригласили в состав любительской молодежной группы "Поп-Галактика". Натали удалось записать в местной студии несколько песен, в том числе собственного сочинения. Кроме того, вместе с группой она выпустила два любительских альбома, в которые входили несколько кавер-версий популярной немецкой певицы C. C. Catch.

Как позже признавалась сама Натали, о карьере певицы она не мечтала. Ей хотелось преподавать, работать с детьми, поэтому после окончания средней школы в 1991 году она поступила в педагогическое училище Дзержинска, а позже стала работать учителем младших классов. В этом же году в 17 лет Натали вышла замуж за Александра Рудина

"Когда я только начинала музыкальную карьеру, меня предупредили, чтобы я не говорила о том, что у меня есть супруг… Мне было очень сложно, но теперь я могу все рассказать. Да, я вышла замуж в 17 лет…", — делилась Натали.

В 1993 году начинающая певица приехала в Москву и уже через год выпустила свой первый альбом, в котором выступила как исполнитель и автор почти всех песен. Однако настоящая популярность к Натали пришла только в 1997 году вместе с хитом "Ветер с моря дул". Эта песня по итогам года вошла в пятерку самых популярных и стала визитной карточкой певицы. Следующий хитом Натали стала песня с незамысловатым текстом "Черепашка" 2000 года, но до предыдущего успеха она не дотянула. А вот следующий хит певицы "О Боже, какой мужчина" 2013 года, хоть и не отличался глубоким смыслом и интересным текстом, внезапно оказался очень популярным. Композиция более 8 недель находилась на первой строчке "Золотого граммофона" и принесла певице награду Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в номинации "Иногда они возвращаются".

В 2015 году Натали записала дует с рэпером Doni из популярного лейбла Тимати Black Star. Песня получилась в духе 90-х, она до сих пор популярна.

В последнее время Натали участвует в передачах, где откровенно рассказывает о некоторых тяжелых событиях в ее жизни. Так, на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" она поделилась с телезрителями тем, что несколько раз переживала выкидыш. Кроме того, в шоу об экстрасенсах певица рассказывала, что долгое время была недовольна своей карьерой и мечтала вернуться к преподаванию. А у Андрея Малахова девушка рассказала, что увлекается пластическими операциями и не видит в этом ничего плохого.

@natali_star74

"Мою грудь делали профессионалы. Своя грудь у меня тоже была хорошая, но после родов она опала. Есть ботокс. В губах его чуть-чуть. Все должно быть в меру. В спортзале я не занимаюсь, в компании железок мне грустно, поэтому я решила, что буду заниматься уборкой и таким образом качать мышцы", — разоткровенничалась певица.

@natali_star74

В личной жизни у Натали все сложилось удачно. Вместе со своим мужем Александром Рудиным они прожили уже 28 лет и воспитывают троих сыновей.