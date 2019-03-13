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Люк Перри назначил дату свадьбы перед смертью 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Американский актер Люк Перри, умерший от инсульта 4 марта, планировал летом жениться на своей невесте Венди Бауэр, сообщает TMZ со ссылкой на календарь событий Перри.
В планировщике задач Перри найдена пометка на лето, где указана дата свадьбы. Согласно данным планировщика, свадьба должна была состояться 17 августа. Детали мероприятия не указываются.
Причиной смерти Перри, известного своей ролью в сериале "Беверли Хиллз, 90210", стали осложнения после инсульта.
Перри и Бауэр встречались с 2017 года. Невеста актера выразила благодарность всем сочувствующим и поддержавшим ее и других близких Перри.
Ранее сообщалось, что стали известны подробности смерти Люка Перри.
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