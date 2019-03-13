Люк Перри назначил дату свадьбы перед смертью

Американский актер Люк Перри , умерший от инсульта 4 марта, планировал летом жениться на своей невесте Венди Бауэр, сообщает TMZ со ссылкой на календарь событий Перри.

В планировщике задач Перри найдена пометка на лето, где указана дата свадьбы. Согласно данным планировщика, свадьба должна была состояться 17 августа. Детали мероприятия не указываются.

Причиной смерти Перри, известного своей ролью в сериале "Беверли Хиллз, 90210", стали осложнения после инсульта.

Перри и Бауэр встречались с 2017 года. Невеста актера выразила благодарность всем сочувствующим и поддержавшим ее и других близких Перри.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности смерти Люка Перри.