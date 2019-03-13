Дочь Александра Серова раскритиковала Малахова

Александр Серов в печали — от него съехала его единственная признанная дочь Мишель. Как стало известно нашим корреспондентам, девушка перебралась из загородного дома звездного отца в отдельную квартиру. Почему Мишель решила бросить отца в такой непростой для него период, читайте в нашем материале.

С отцом Мишель стала жить после развода родителей. Она решила поддержать Серова и переехала в его загородное имение. Певец этому был безмерно рад и даже построил для нее на своем участке отдельный особняк. Но теперь он пустует.

— Я переехала от папы, потому что стала учиться в центре, — говорит Мишель. — Раньше мне с утра не нужно было никуда ездить, поэтому я жила за городом. А теперь мне удобно в центре — поближе к институту.

Мишель, которая владеет маникюрным салоном в столице, решила получить музыкальное образование. Теперь она регулярно ходит на занятия и сдает зачеты.

— Папа сам мне предложил переехать, — продолжает девушка. — Конечно, он скучает, я его регулярно навещаю в течение недели. Папа такой человек, который все делает для того, чтобы его близким было удобно и комфортно.

Сейчас Мишель занята не только учебой, но и предсвадебными хлопотами. Совсем скоро девушка выйдет замуж. Своего жениха она тщательно скрывает, боясь спугнуть свое счастье. Но нашим корреспондентам стало известно, что ее избранник — столичный бизнесме­н.

— Папа смирился со свадьбой, — улыбается Мишель. — Он в хороших отношениях с моим женихом. У нас в этом плане все нормально.

Рассказывая о свадьбе, Мишель подчеркивает, что надеется увидеть на торжестве обоих родителей. Еще совсем недавно Серов даже слышать ничего не хотел о матери Мишель — своей единственной законной жене Елене. Их первая встреча спустя долгие годы случилась на ток-шоу. И с тех пор, по словам Мишель, родители стали общаться. Правда, о возобновлении отношений пока речи не идет. Елена счастлива с другим мужчиной, с которым живет в гражданском браке.

— И у мамы, и у папы — своя жизнь, — говорит Мишель. — Они — взрослые люди, которые сами разберутся, как построить отношения. Я люблю турецкие сериалы. Там в центре сюжета девушка, у которой начинают завязываться отношения, потом они расходятся. И мы все сидим у телевизора и переживаем: «Она должна быть с ним, она должна его простить». Но это все сериал, и там актеры. А здесь реальная жизнь реальных людей. Я читаю в интернете комментарии: «Они должны быть вместе, они же так любят друг друга, так подходят!» Когда такое пишут, немного странно. Представьте, вы развелись со своим мужем и начали отношения с другим человеком, а вам все время говорят: «Ты должна его бросить!» Неправильно так говорить. Конечно, я как ребенок хотела бы, чтобы мои родители были вместе. Но я трезво понимаю, что они сами должны принять это решение. И никто не сможет заставить их это сделать, как бы они прекрасно ни смотрелись. Пусть разбираются сами!

Единственное, что огорчает Мишель, так это регулярные передачи о личной жизни звездного отца. Только на прошлой неделе на НТВ четыре вечера подряд обсуждали поступки артиста.

— Конечно, папа очень расстроен! — вздыхает девушка. — Все это некрасиво выглядит. Мы все не этого хотели.

Больше всего звездное семейство расстраивает Андрей Малахов . Тот регулярно показывает в своих программах любовниц певца. Именно он, например, раскрутил скандальную секс-историю взаимоотношений Серова с Дарьей Друзьяк.

— Андрей Малахов в последнее время делает проекты, как бы помягче сказать, которые недостойны его уровня, — считает Мишель. — Он позиционирует себя как профессионального человека, а его проекты недотягивают до этого уровня. Все это мелочно, грязно и некрасиво. Он мог бы делать намного лучше и интереснее, учитывая тот факт, что у него есть все возможности для этого.

В последнее время у Серова появилась и масса злопыхателей. Те в своих выражениях не стесняются, называя певца дедом. Мишель от этого в ужасе.

— Меня напрягает, что его называют дедом, — говорит Мишель. — Конечно, возраст у папы солидный, но он — мужчина в полном расцвете сил. Это слово абсолютно не ассоциируется с ним. Он солидный, но уж точно не дед.