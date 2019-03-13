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«Да, я беременна»: Леди Гага наконец ответила на вопрос о первенце от Купера 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: Instagram
32-летняя певица Леди Гага удовлетворила любопытство фанатов.
Леди Гага ненадолго позволила свободно циркулировать слухам о том, что она якобы беременна от актера и режиссера Брэдли Купера, сейчас воспитывающего дочь вместе с моделью Ириной Шейк Впрочем, отцовство ее «первенца» приписывали и ее бывшему жениху Кристиану Карино. На сообщения о беременности Гага ответила в Twitter.
Говорят, я беременна? Да, я беременна. Шестым альбомом,
— парировала Леди Гага.
Неизвестно, когда шестой диск суперпопулярной певицы увидит свет, однако о работе над новым альбомом Леди Гага сообщила впервые. Предыдущий релиз, Joanne, она выпустила в 2016 году, и можно было не сомневаться, что после триумфа на «Оскаре» звезда с новыми силами примется за работу.
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