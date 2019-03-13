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Знаменитости, бросившие шоу-бизнес 

Рамблер 2 часа назад
Хиты американского рэпера Vanilla Ice в девяностые годы звучали отовсюду. Музыкант, чье настоящее имя Роберт Мэтью Ван Уинкл, зарабатывал миллионы на продажах дисков и гастролях, однако с годами он забросил музыку и выбрал менее творческое, но столь же прибыльное занятие — торговлю недвижимостью. Ван Уинкл особое внимание уделяет экологичности домов и следит, чтобы в коттеджах было оборудование, минимально вредящее природе.
Видео рассказывает о других некогда известных в шоу-бизнесе людях, которые ушли в другие профессии.
Звёзды , Видео
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