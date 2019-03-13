Мировые звезды, которые ненавидят Россию

Зарубежные звезды регулярно приезжают давать концерты и участвовать в премьерах в Москве и Санкт-Петербурге. Несмотря на их визиты, некоторые все равно недолюбливают нашу страну.

Кэти Перри

На волне славы певица заявляла, что не поедет в Россию ни под каким предлогом. В 2009 она все-таки приехала в нашу страну и дала тут концерт, где извинилась за свое ошибочное мнение перед поклонниками. Спустя еще три года она была на ток-шоу, где ей предложили покрутить глобус и выбрать страну для следующего путешествия. В процессе она выкрикнула "только не Россия".

Дженнифер Лоуренс

В одном из интервью актриса рассказывала о съемках в фильме "красный воробей", где она играла русскую балерину, ставшую шпионкой. Она заявила, что роль далась ей нелегко, так как она "не хотела иметь что-то общее с этой страной". Во время пресс-конференции, посвященной фильме "мама!" она отказалась отвечать на вопросы российских журналистов, а потом попросила охрану, чтобы представители СМИ покинули зал.

Морган Фримен

В 2016 году актер поразил поклонников своей ненавистью к России. Накануне президентских выборов в США он снялся в пропагандистском ролике, где заявил, что русские напали на Америку и воюют. Он также заявил, что правительство использует кибератаки для захвата мира, а в конце призвал "вступать в битву" с Россией.