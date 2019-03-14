Евгений Петросян подарил на 30-летие возлюбленной поездку в Дубай

При этом пара скрывает, что отдыхает вместе.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова хоть и не афишируют свои отношения, внимательные пользователи Сети знают, что пара время от времени вместе путешествует. На этот раз возлюбленные отправились в Дубай. 13 марта помощнице юмориста исполнилось 30 лет. По этому случаю пара и отправилась на курорт. Евгения и Татьяну сняли в аэропорту случайные очевидцы, пока те ожидали очереди на регистрацию. Снимки пары появились в Сети.

По приезду в Дубай Татьяну встретил украшенный номер. Сотрудники отеля поздравили девушку с юбилеем.

В своем Instagram Брухунова делится фотографиями с отдыха, показывает, как проводит время и что ест.

Соцсети

Примечательно, что пара совершенно не хочет, чтобы личная жизнь стала достоянием общественности. Поэтому Петросян также публикует фотографии, но при этом отмечает геолокацией Москву и делится студийными кадрами. Напомним, о романе 73-летнего юмориста и его молодой помощницы впервые заговорили до развода Петросяна с женой Еленой Степаненко , с которой он прожил 30 лет.

Текст:Виктория Разумова