От Рима до комы: что произошло с Юлией Началовой

Фанаты и СМИ уже несколько дней гадают, что случилось с певицей Юлией Началовой. Сначала ее агенты отрицали слухи о проблемах со здоровьем, но позже стало известно, что певица в коме. Что происходит с артисткой сейчас и чем она жила перед тем, как попасть в больницу — в материале «360».

11 марта утром Telegram-канал «112» сообщил о госпитализации певицы Юлии Началовой в реанимацию одной из столичных клиник. Уже тогда ее состояние оценивали как крайне тяжелое. У певицы якобы резко поднялся сахар в крови и обострилась подагра.

Вскоре менеджер артистки Владимир в беседе с «360» опроверг эту информацию. «Не знаю, где вы такие новости берете. Я не хочу комментировать этот бред. Все хорошо, все в порядке», — сказал он.

Отрицала страшные новости и сама певица. Телеканалу «Звезда» она сказала, что сейчас находится не в России. «Я вообще в Риме. Успокойтесь, пожалуйста», — написала журналистам певица.

О поездке в Рим она упомянула и на своей странице в Instagram. Началова выложила фото из центра столицы Италии с соответствующим геотегом.

Позже пиар-директор Анна Исаева все-таки сделала заявление, частично подтверждающее слухи. Она сообщила, что певица проходит общее обследование в одной из клиник Москвы. Несколько лет назад ей диагностировали подагру, лечением которой Началова постоянно занимается. Недавно она прошла обследование у известного доктора в Риме. Это может объяснить ее сообщения.

Но что привело Юлию в больницу на этот раз? Исаева написала, что у певицы были серьезные физические нагрузки — долгие съемки и постоянные каблуки. Поэтому артистка отправилась на лечение и отдых. «Сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей», — добавила агент и попросила не приписывать страшные болезни ее работодательнице.

В этот же день появились новые подробности. Все та же пиарщица рассказала, что Юлии стало плохо еще 8 марта, причина — подагра.

От опровержений до комы

Вечером 12 марта СМИ сообщили, что Юлию подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии Исаева подтвердила эту информацию «360» и объяснила, что ИВЛ означает состояние искусственной комы.

Рядом с Юлией дежурят ее родители, а 12-летняя дочь сейчас находится в поездке с классом. Она в курсе, что мама попала в больницу, написали «Дни.ру».

13 марта пиар-директор певицы продолжила давать комментарии СМИ, но нового почти ничего не сказала. Состояние тяжелое, ситуация сложная. Все замерли в ожидании, что скажут врачи. А ведь никто не мог предположить, что Юлии станет так плохо.

«Первоначально, никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое», — написала в среду на своей странице в Instagram агент.

Как сообщил «Пятый канал», отец певицы назвал ситуацию сложной и добавил, что сейчас идет интенсивное лечение.

Портал Super.ru узнал у врачей последнюю информацию о состоянии певицы. Медики опасаются, что у нее может произойти отек легких. В то же время, по данным Mash, ей стало лучше, так как удалось сбить критический уровень сахара в крови.

По информации Telegram-канала «Только никому», который пишет о звездах отечественного шоу-бизнеса, дело здесь далеко не в подагре.

«Врачи борются за ее жизнь. Все обсуждают подагру, но дело там намного серьезнее. Мы знаем об этом из первых уст, но уважая личную жизнь Юли, особенно в такой ситуации, не будем ничего говорить», — написали в канале.

Mash рассказал, что могло спровоцировать госпитализацию Юлии. Якобы на нее подал в суд бывший муж хоккеист Александр Фролов . Они жили вместе пять лет на улице Нежинской. Жилье — четырехкомнатная квартира — певица получила от бывшего, тоже спортсмена, футболиста Евгения Алдонина . Четыре года назад последний из партнеров Началовой хотел выкупить половину апартаментов и дал бывшей супруге 20 миллионов рублей. Спустя год они расстались. В прошлом году певица якобы заявила, что Фролов ей денег не давал и доля по праву принадлежит ей. По данным канала, которые официально не подтверждены, у Юлии назрел хитрый план, который и привел ее в реанимацию. Якобы она сделала временную регистрацию в Нижнем Новгороде, переделала права ООО «Весенние инвестиции», Фролов подал иск, а у Началовой, которая больна диабетом, подскочил сахар.

Чем же занималась Началова в последние месяцы? Певица участвовала в шоу «Один в один» на канале «Россия», была наставницей у певцов-любителей, готовила их к выступлениям.

Судя по соцсетям, Началова была очень занята съемками, светскими раутами, семейной жизнью, например, ходила на спектакль к дочери. Отношения с бывшим мужем, который оставил ей квартиру, судя по всему, тоже в порядке. В конце января она искренне поздравила Алдонина с днем рождения, приложив совместное фото с ним.

Юлии Началовой 38 лет. Она родилась в Воронеже в семье музыкантов. С детских лет она стала заниматься пением. Ее самые знаменитые песни «Герой не моего романа», «Ах, школа. Школа!». Участвовала в конкурсе «Утренняя звезда», шоу «Последний герой», «Два голоса».