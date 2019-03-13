Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лобода поделилась откровенным фото в Сети 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Светлана Лобода — обладательница шикарной фигуры, которую она не стесняется демонстрировать в соцсетях и видеоклипах. Вот и в этот раз 36-летняя певица поделилась на своей странице в Instagram весьма откровенным снимком, на котором она предстала в одном нижнем белье, босоножках на шпильке и расстегнутом жилете.
«Истинная женщина не волнуется — волнует»,
— подписала провокационную фотографию Лобода, отметив, что это цитата Марлен Дитрих.
Некоторые поклонники написали певице о том, что она выглядит потрясающе, однако нашлись и те, кто счел этот образ чересчур откровенным и даже вульгарным.
«Красотка, секси», «Очень стильно!», «Пошло как-то», «Когда забыла надеть штаны», «Господи, опять без штанов! Так хочется ее одеть, бедолагу!», «Ужас!», «Позорное фото», «Вульгарно!», «Зачем так оголяться, Света?!», — отметили подписчики в комментариях.
В этот раз певица ничего не ответила поклонникам, зато ранее она резко отреагировала на комментарий одной девушки, которая осудила ее за жалобы на жизнь.
Отметим, что ранее поклонники набросились с критикой на другую украинскую певицу — Ани Лорак. Они осудили ее за наряды на концертах, которые она дает в рамках своего турне «Дива». Многие фанаты посчитали, что появляться в купальниках и боди на сцене — неприемлимо и вульгарно.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Рядом со мной появится моя любовь»: Седокова на камеру «наколдовала» себе солиста M-Band «Удар взяли на себя коллеги»: Зудина объяснила, почему не участвовала в откровенных сценах в «Содержанках» «В жизни всякое бывает»: Вера Брежнева высказалась по поводу расставания Цекало с ее сестрой
Женский форум
Звёзды , Светлана Лобода , Марлен Дитрих
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 признаков, что пора поменять свою жизнь
От Рима до комы: что произошло с Юлией Началовой
Модель плюс-сайз копирует образы звезд-худышек
«Принц и нищенка»: стоит ли ждать чуда до старости?1
Российские звезды, бросившие детей ради карьеры2
Видео
Рамблер/гороскоп на 14 марта
Психология
Что стало с певицей Натали
Звёзды
Звездные «дамочки за сорок» и их молодые любовники
Звёзды
Знаменитости, бросившие шоу-бизнес
Звёзды
Солистка «Демо» поведала об ужасах медицины США
Звёзды
Заворотнюк объяснила, почему скрывала беременность
Звёзды
Лолита скорбит по умершему бывшему мужу
Звёзды
Что стало с женщиной, родившей дочь в 67 лет
Дети Здоровье
Что съесть ночью, чтобы хорошо поспать
Еда Здоровье
Сергей Безруков показал 3-месячного сына
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение