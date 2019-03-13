Лобода поделилась откровенным фото в Сети

Светлана Лобода — обладательница шикарной фигуры, которую она не стесняется демонстрировать в соцсетях и видеоклипах. Вот и в этот раз 36-летняя певица поделилась на своей странице в Instagram весьма откровенным снимком, на котором она предстала в одном нижнем белье, босоножках на шпильке и расстегнутом жилете.

«Истинная женщина не волнуется — волнует»,

Некоторые поклонники написали певице о том, что она выглядит потрясающе, однако нашлись и те, кто счел этот образ чересчур откровенным и даже вульгарным.

«Красотка, секси», «Очень стильно!», «Пошло как-то», «Когда забыла надеть штаны», «Господи, опять без штанов! Так хочется ее одеть, бедолагу!», «Ужас!», «Позорное фото», «Вульгарно!», «Зачем так оголяться, Света?!», — отметили подписчики в комментариях.

В этот раз певица ничего не ответила поклонникам, зато ранее она резко отреагировала на комментарий одной девушки, которая осудила ее за жалобы на жизнь.

Отметим, что ранее поклонники набросились с критикой на другую украинскую певицу — Ани Лорак. Они осудили ее за наряды на концертах, которые она дает в рамках своего турне «Дива». Многие фанаты посчитали, что появляться в купальниках и боди на сцене — неприемлимо и вульгарно.