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Панин хочет лишить экс-жену родительских прав 

runews24.ru 2 часа назад
Фото: runews24.ru
Алексей и Юлия Юдинцева расстались буквально сразу после рождения Нюси. После этого началась война за ребенка и взаимные обвинения. Юлия утверждала, что Панин пил, Алексей утверждал то же самое в адрес матери ребенка. Родители выкрадывали Нюсю друг у друга, пока та не решила, что будет жить с папой. Так в 2016 году и постановил суд.
Однако сейчас назревает новая война между бывшими супругами. На этот раз Панин решил лишить Юлию родительских прав, поскольку та не пустила дочь с ним в санаторий в Испанию. Об этом он написал в своем микроблоге в Instagram.
Ради этой поездки Алексей продал свой последний мотоцикл BMW, получил все необходимые разрешения кроме одного. Мать не подписала согласие на выезд ребенка. Однако Панин решил рискнуть и попробовать проехать, поскольку у него было разрешение опеки и решение суда. Но Нюсю развернули на белорусской границе.
Сейчас Панин с юристами готовятся подать иск против запрета матери на выезд и лишить её родительских прав. С матерью дочь общаться отказывается.
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Звёзды , Юлия Юдинцева
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