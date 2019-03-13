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Анна Семенович смущает хейтеров шикарной грудью 

InterMedia 2 часа назад
Фото: InterMedia
Анна Семенович снимает видеоклип на песню «Хочешь». По словам певицы, это видео, сроки выхода которого пока не объявлены, даст ее хейтерам немало поводов для разговоров.
— Понимаю, что для отдельных людей я как бельмо на глазу, вызываю зависть и раздражение, — написала певица в своем инстаграме. — Любимое занятие этих персонажей (иначе их не назовешь) — обсуждать, осуждать…это люди без своей жизни! Их единственная подпитка — писать бесконечные гадости. Они кричат мне вслед: «Вы видели, ей почти 40, а она на сцене надевает костюм медсестрички, который еле-еле прикрывает её прелести!», «Ой, вы представляете, она ещё не замужем и не родила!», «Ой, говорят у неё опять новый роман!» И так до бесконечности…
Анна Семенович шутит, что ей порой кажется, будто эти люди гораздо лучше знают историю ее жизни, нежели она сама. Тем не менее она предлагает всем им засунуть свое мнение «в задницу».
— Кто и когда спрашивал вашего совета, как мне жить? — обращается к хейтерам певица. — Я живу и выгляжу так, как я этого хочу! Я не пятитысячная купюра, чтоб нравиться всем. Я буду петь песни, которые вызывают улыбку на лицах людей, а не слезы! Я буду надевать короткие платья, показывая свои роскошные ноги! Я буду носить декольте, которое демонстрирует мою шикарную грудь! Я буду рожать тогда, когда захочу, а не тогда, когда мне советуют чужие люди! Я женщина, которая отвергает и рушит стереотипы, а кому не нравится — можно просто не смотреть, не слушать, отписаться и наконец заняться своей жизнью.
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