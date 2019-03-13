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«Никто не мог видеть живота Заворотнюк: его не было» 

WomanHit.ru 42 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Марианна Абравитова считает, что наши звезды зря «сочиняют сказки»
Новость о том, что 47-летняя Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев четыре месяца назад стали родителями, вызвала бурный восторг у поклонников. При этом фолловеры актрисы и фигуриста почти сразу начали гадать, сама ли женщина родила ребенка. Заворотнюк пока не комментирует эти дискуссии, но экстрасенс, психолог и таролог Марианна Абравитова уверена, что звездные супруги обращались к услугам суррогатной матери.
«Никто не мог видеть живота, так как его не было. Заворотнюк вступила в звездный клуб наших красавиц, предпочитающих суррогатное материнство. Да, ребенка выносила совершенно другая женщина. Возможно, она и правильно сделала — такие красотки, тем более немолодые, но востребованные актрисы, могут не портить фигуру. Ребенка с собственной генетикой можно получить другим способом, что они и сделали. Результат получился великолепным. Всем можно ее поздравить»,
— рассказала WomanHit.ru Абравитова.
«Одно непонятно — зачем это скрывать, не вижу абсолютно никакого в этом смысла, — недоумевает экстрасенс. — На самом деле все видят и понимают, все всё чувствуют. Любая женщина, находясь в положении, знает, как выглядеть, что делать и собственные ощущения ей ясны. Звезды же, убеждающие нас, что выносили сами и сами родили, особенно некоторые, кто рожал в преклонном возрасте, делают это зря. Какая разница, как вам достался ребенок. Ведь главное, что вы пошли на этот шаг и сделали это. Это ведь и достойно уважения. И не стоит лишний раз сочинять сказки, ведь в целом всегда всем все ясно».
Напомним, что для Заворотнюк новорожденная дочь Мила — третий ребенок, у актрисы еще есть 23-летняя дочь Анна и 18-летний сын Майкл от второго брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. А вот для Чернышева малышка стала первенцем.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев
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