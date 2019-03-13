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Собчак раскрыла причину расставания с мужем 

Суть событий 36 минут назад
Фото: Суть событий
Целые сутки в Инстаграм Сергей Шнуров и Ксения Собчак обменивались колкостями. Телеведущая пыталась вызвать лидера группы «Ленинград» на баттл, приглашала в гости в телешоу, но перепалка так и осталась только достоянием интернет-публики — подписчиков обоих звезд.
«Ведь я не Пятачок, а ты не Винни-Пух (…) Да, мы давно с тобой уже не вместе (…) Быть «феминисткой» просто для лохух, как «журналистом» слыть на лобном месте», — припомнил Шнуров работу Ксении на реалити-шоу «Дом-2». (Часть сообщения удалена в виду присутствия ненормативной лексики).
Сергей Шнуров также высказался по поводу развода Ксении Собчак с актером Максимом Виторганом, что ее очень задело. Но всю правду она уже озвучила в записи ток-шоу «Секрет на миллион». Лера Кудрявцева ее спросила, почему она однажды назвала ее «стареющей Барби». Но Ксения заявила, что это просто была шутка, такое у нее чувство юмора.
А про свой развод сказала так:
«Лер, ну как будто никто в мире не разводится. И обязательно это случается, когда человек встречает другого. Нет, конечно».
Вся история жизни скандально известной журналистки — в субботу на НТВ. Возможно, она раскроет конверт с самой большой своей тайной и получит 1 млн рублей.
Напомним, недавно Собчак призналась, что не живет с мужем уже несколько месяцев, но он остается отцом ее сына Платона и она не собирается их разлучать.
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Женский форум
Звёзды , Максим Виторган , Ксения Собчак , Сергей Шнуров , Лера Кудрявцева , НТВ
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