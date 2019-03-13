Чехова поделилась пикантным снимком

Анфиса Чехова уже вернулась в Москву и с головой окунулась в работу, однако это не мешает ей продолжать публиковать свои фотографии с отдыха на Мальдивах. В этот раз она решила поделиться со своими подписчиками фотографией в купальнике и выразила уверенность, что поклонникам будет что обсудить.

«Давненько не было у меня в ленте фото в купальнике. А поскольку по прилету я с головой ушла в съемки, о которых пока нельзя говорить и показывать, держите еще одну фотку с Мальдив. Думаю, у вас будет что обсудить»,

Большинство подписчиков оценили фотографию Анфисы в купальнике и отметили, что у нее роскошная фигура.

«Просто богиня», «Вот это фигура! Просто красота, так приятно смотреть на жественное, красивое тело, как надоело смотреть на кости», «Хороший купальник))», «Джей Ло отдыхает!», «Красивая, женская фигура)», «Очень аппетитная фигура у Вас», — отметили поклонники в комментариях.

Анфиса Чехова не ограничивалась одними фотографиями в купальнике во время своего отдыха на Мальдивах. Так, на курорте она устроила фотосессию в нижнем белье и даже появилась на снимках топлес.