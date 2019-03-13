Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чехова поделилась пикантным снимком 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анфиса Чехова уже вернулась в Москву и с головой окунулась в работу, однако это не мешает ей продолжать публиковать свои фотографии с отдыха на Мальдивах. В этот раз она решила поделиться со своими подписчиками фотографией в купальнике и выразила уверенность, что поклонникам будет что обсудить.
«Давненько не было у меня в ленте фото в купальнике. А поскольку по прилету я с головой ушла в съемки, о которых пока нельзя говорить и показывать, держите еще одну фотку с Мальдив. Думаю, у вас будет что обсудить»,
— подписала снимок в Instagram Чехова.
Большинство подписчиков оценили фотографию Анфисы в купальнике и отметили, что у нее роскошная фигура.
«Просто богиня», «Вот это фигура! Просто красота, так приятно смотреть на жественное, красивое тело, как надоело смотреть на кости», «Хороший купальник))», «Джей Ло отдыхает!», «Красивая, женская фигура)», «Очень аппетитная фигура у Вас», — отметили поклонники в комментариях.
Анфиса Чехова не ограничивалась одними фотографиями в купальнике во время своего отдыха на Мальдивах. Так, на курорте она устроила фотосессию в нижнем белье и даже появилась на снимках топлес.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Рядом со мной появится моя любовь»: Седокова на камеру «наколдовала» себе солиста M-Band «Истинная женщина не волнуется — волнует»: Светлана Лобода поделилась откровенным фото в Сети «Удар взяли на себя коллеги»: Зудина объяснила, почему не участвовала в откровенных сценах в «Содержанках»
Женский форум
Звёзды , Анфиса Чехова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британка делает пластику, чтобы походить на карикатуру
6 здоровых привычек, которые изменят жизнь
От Рима до комы: что произошло с Юлией Началовой
7 признаков, что пора поменять свою жизнь
Модель плюс-сайз копирует образы звезд-худышек
Видео
Рамблер/гороскоп на 14 марта
Психология
Что стало с певицей Натали
Звёзды
Звездные «дамочки за сорок» и их молодые любовники
Звёзды
Знаменитости, бросившие шоу-бизнес
Звёзды
Солистка «Демо» поведала об ужасах медицины США
Звёзды
Заворотнюк объяснила, почему скрывала беременность
Звёзды
Лолита скорбит по умершему бывшему мужу
Звёзды
Что стало с женщиной, родившей дочь в 67 лет
Дети Здоровье
Что съесть ночью, чтобы хорошо поспать
Еда Здоровье
Сергей Безруков показал 3-месячного сына
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение