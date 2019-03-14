После пластических операций Бабкина и Леонтьев стали выглядеть как близнецы

Погоня за вечной молодостью, порой, играет злую шутку. Звезды, подгоняемые модой и раскрученными стандартами красоты, ложатся под нож пластических хирургов, ставят уколы красоты и ботокса. В итоге становятся похожими друг на друга.

«Побывала на концерте Валерия Леонтьева, пообщались с коллегами!»

— прокомментировала снимок певица.

А вот фолловеры стали комментировать внешность двух звезд. Причем многие из высказываний лестными не были. Подписчики называли артистов «близнецами», «братом и сестрой» и даже «восставшими зомби», предполагая, что у артистов один и тот же пластический хирург.

«Что делают косметологи с лицами наших звезд? Они же все на одно лицо стали! Я понимаю, что они должны быть презентабельны, но не одинаковыми же. Вот Бабкина и Леонтьев — брат и сестра!» — рассуждает один из подписчиц.