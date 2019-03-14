Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

После пластических операций Бабкина и Леонтьев стали выглядеть как близнецы 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Погоня за вечной молодостью, порой, играет злую шутку. Звезды, подгоняемые модой и раскрученными стандартами красоты, ложатся под нож пластических хирургов, ставят уколы красоты и ботокса. В итоге становятся похожими друг на друга.
По крайней мере, именно так решили подписчики на страницу 68-летней певицы Надежды Бабкиной, которые были неприятно удивлены, рассматривая очередной пост звезды в ленте. На фотографии, которой поделилась знаменитость, она снялась вместе с 69-летним Валерием Леонтьевым.
«Побывала на концерте Валерия Леонтьева, пообщались с коллегами!»
— прокомментировала снимок певица.
А вот фолловеры стали комментировать внешность двух звезд. Причем многие из высказываний лестными не были. Подписчики называли артистов «близнецами», «братом и сестрой» и даже «восставшими зомби», предполагая, что у артистов один и тот же пластический хирург.
«Что делают косметологи с лицами наших звезд? Они же все на одно лицо стали! Я понимаю, что они должны быть презентабельны, но не одинаковыми же. Вот Бабкина и Леонтьев — брат и сестра!» — рассуждает один из подписчиц.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Истинная женщина не волнуется — волнует»: Светлана Лобода поделилась откровенным фото в Сети «Счастье быть балериной»: 43-летняя Волочкова заговорила о своем призвании Родившая в тайне третьего ребенка Заворотнюк опубликовала снимок «семейной идиллии»
Женский форум12
Звёзды , Видео , Валерий Леонтьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Танцевала даже перед якудза»1
Бритни Спирс не может выйти замуж из-за отца
Почему за измену всегда осуждают женщину3
Британка делает пластику, чтобы походить на карикатуру1
6 здоровых привычек, которые изменят жизнь
Видео
Рамблер/гороскоп на 14 марта
Психология
Что стало с певицей Натали
Звёзды
Звездные «дамочки за сорок» и их молодые любовники
Звёзды
Знаменитости, бросившие шоу-бизнес
Звёзды
Солистка «Демо» поведала об ужасах медицины США
Звёзды
Заворотнюк объяснила, почему скрывала беременность
Звёзды
Лолита скорбит по умершему бывшему мужу
Звёзды
Что стало с женщиной, родившей дочь в 67 лет
Дети Здоровье
Что съесть ночью, чтобы хорошо поспать
Еда Здоровье
Сергей Безруков показал 3-месячного сына
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение