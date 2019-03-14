Бритни Спирс не может выйти замуж из-за отца

Сэм Асгари, похоже, так и останется вечным бойфрендом.

Бритни Спирс уже три года встречается с красавчиком-манекенщиком Сэмом Асгари, но вот к свадьбе дело никак не движется. Хотя срок-то внушительный!

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Бритни Спирс и Сэм Асгари

Поговаривали разное — и что Сэм всего лишь использует Бритни, которая, к слову, старше него на 12 лет, и что Спирс несерьезно относится к молодому возлюбленному… А оказалось, что Бритни запрещает выходить замуж… ее отец. Более того, он не разрешает паре даже жить вместе, сообщил источник из окружения Бритни US Weekly.

«Бритни не может выйти замуж, если ее отец не одобрит это, а тот не склонен выдавать дочь под венец, потому что это только создаст проблемы, в том числе юридические».

Кстати, если вдруг Бритни захочет родить еще одного ребенка, ей тоже нужно будет получить одобрение отца.

Отец певицы, 66-летний Джейми Спирс , еще в 2008 году по решению суда был назначен ее официальным опекуном. Дело в том, что после развода с первым мужем, у Бритни начали возникать проблемы с употреблением запрещенных веществ, а затем и с законом. Вскоре она и вовсе оказалась в клинике, потому что ей понадобилась помощь психиатра. В итоге звезду признали временно недееспособной — и до сих пор официально она таковой и остается. Джейми управляет всеми ее делами. Правда, все-таки с ней не живет, и в повседневные мелочи не вмешивается.

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Бритни и ее отец Джейми

При этом Спирс, кажется, вовсе не против, что отец, по сути, управляет ее жизнью. То ли привыкла за столько лет, то ли дочерняя любовь настолько сильна. Кстати, когда в ноябре Джейми попал в больницу, и врачи буквально вытащили его с того света, Бритни отменила все свои концерты.

При этом сейчас дела у звезды идут весьма успешно (ее состояние оценивается в 56 млн долларов). Певица по-прежнему любима публикой, и не собирается заканчивать свою карьеру. С дурными привычками давно покончено, а отношения с Сэмом Асгари кажутся действительно настоящими и прочными. Почему Бритни до сих пор не может выйти из-под опеки отца — загадка. Ведь девушке скоро исполнится 40, и уж как минимум со своей личной жизнью она все же в состоянии разобраться.