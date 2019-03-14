Шейк показала ноги в лосинах без фотошопа

Звезду, выходящую из тренажерного зала, подловили папарацци.

Ирина Шейк только недавно поразила поклонников горячим видеороликом. Кожаные черные мини-шорты с красной бахромой почти не скрывали шикарных ног модели. После этого ролика даже заядлые хейтеры не смогли найти у Шейк ни одного изъяна.

Но вот конфуз: на фото, сделанных на улице, ноги Ирины выглядят вовсе не такими стройными, как в рекламе или на подиуме.

Поклонники заподозрили, что Ирина заедает стресс пирожными и прочими калорийными, но такими вкусными сладостями. Ведь про любовный треугольник Шейк, Купера и Леди Гаги знает уже, пожалуй, весь мир. И пусть Гага опровергла слухи о романе с Брэдли, пояснив, что все их нежности были постановкой и актерской игрой, поверили ей не все.

Да и сама Шейк признавалась, что хоть и не ревнует возлюбленного к сопернице, ей очень тяжело слушать все те сплетни и домыслы, которыми обросла ситуация.

Впрочем, есть и более простое объяснение: обтягивающие легинсы с нелепым цветочным узором визуально сделали бедра Шейк гораздо толще, чем на самом деле. Например, такое недавно произошло с Дженнифер Лопес

Непонятно, почему звезды упорно продолжают так любить этот предмет одежды. Ведь очевидно, что узкие лосины, да еще и светлых оттенков или с цветочным узором, превращают даже идеальные ноги в две колбаски.