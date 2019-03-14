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Forbes назвал самых богатых российских холостяков 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых холостяков России. В него вошли 15 миллиардеров, которые не были женаты или разведены.
На первом месте оказался 54-летний Михаил Фридман. Его состояние оценивается в $15 млрд Он владеет холдингом LetterOne и "Альфа-Групп". Эти компании занимаются финансами, инвестициями и энергетикой. Холостяк развелся десять лет назад, у него есть четверо детей.
Второе место занял владелец инвесткомпании Millhouse и английского футбольного клуба Chelsea Роман Абрамович. Его капитал составляет $12 млрд Он был женат три раза, с последней супругой развелся в 2017 году. У Абрамовича есть семь наследников.
В тройку лидеров вошел 53-летний Михаил Прохоров. Он владеет инвестиционной компанией ОНЭКСИМ, а также имеет доход от баскетбольной команды НБА Brooklyn Nets. В его распоряжении находится $9,8 млрд По официальным данным, Прохоров никогда не был женат и детей у него нет.
В пятерку самых богатых и одиноких также вошли: владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев и председатель совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен.
Самым молодым богатым холостяком стал 34-летний основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров. Его состояние оценили в $2,7 млрд
Женский форум
Звёзды , Петр Авен , Дмитрий Рыболовлев , Павел Дуров , Михаил Прохоров , Михаил Фридман , Роман Абрамович , Альфа-банк , Альфа-Групп , Forbes
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