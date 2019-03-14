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Ради съемок Лариса Гузеева стала блондинкой 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: @_larisa_guzeeva_
59-летняя Лариса Гузеева решила удивить своих поклонников и сменить образ. На такие перемены она пошла ради участия в телевизионном проекте.
Телеведущая стала блондинкой. Дело в том, что она снимается в новом выпуске программы "Живая жизнь", которая идет по Первому каналу. Фото со съемок выложили в соцсети члены команды передачи. Суть проекта в том, что звезды кардинально меняют свои образы с помощью команды стилистов.
Социальные сети
Гузеева заверила своих поклонников, что это не парик. А они отметили, что перемены пошли звезде на пользу. Теперь фанаты телеведущей ждут новых выпусков "Давай поженимся", но уже в новом образе.
Ранее в рамках проекта "Живая жизнь" на перемены решились Леонид Якубович, Юлия Барановская и Александра Васильева. Все звезды остались довольны изменениями во внешности.
Звёзды , Леонид Якубович , Александра Васильева , Юлия Барановская , Лариса Гузеева
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