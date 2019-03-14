Заворотнюк поделилась новым фото с новорожденной

Теперь, когда дочери исполнилось четыре месяца, а у звезд нет нужды скрывать ее от общественности, Заворотнюк делится радостными фотографиями со своей семьей. На фотографии в Instagram она держит довольную Милу, а Чернышев играет с ней.

@a_zavorotnyuk

"Мы хотим сказать вам всем огромное спасибо за поздравления и тёплые пожелания, за каждое позитивное и доброе послание в адрес нашей семьи! Мы ценим. Пусть в ваших домах и семьях всегда живут любовь, радость и счастье!", — написала актриса.

Напомним, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев женаты уже более 10 лет, но ребенок у них появился только сейчас. У актрисы есть еще двое детей от предыдущего брака.