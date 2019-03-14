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Заворотнюк поделилась новым фото с новорожденной 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @a_zavorotnyuk
Осенью 2018 года Анастасия Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев стали родителями. У них родилась дочь Мила. В течение четырех месяцев пара скрывала свою дочь, но недавно показали ее на обложке журнала Hello!, а сама актриса дала откровенное интервью. В нем она рассказала, что осознавала всю сложность своего положения, поэтому никто не знал о беременности.
Теперь, когда дочери исполнилось четыре месяца, а у звезд нет нужды скрывать ее от общественности, Заворотнюк делится радостными фотографиями со своей семьей. На фотографии в Instagram она держит довольную Милу, а Чернышев играет с ней.
@a_zavorotnyuk
"Мы хотим сказать вам всем огромное спасибо за поздравления и тёплые пожелания, за каждое позитивное и доброе послание в адрес нашей семьи! Мы ценим. Пусть в ваших домах и семьях всегда живут любовь, радость и счастье!", — написала актриса.
Напомним, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев женаты уже более 10 лет, но ребенок у них появился только сейчас. У актрисы есть еще двое детей от предыдущего брака.
Женский форум5
Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , HELLO!
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