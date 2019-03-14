Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малышева мечтает сделать пластику 

WomanHit.ru 3 часа назад
Фото: @malysheva.live
Ведущая не может найти время на операцию
В недавнем интервью звезда отечественных телешоу «Здоровье» и «Жить здорово!» Елена Малышева заявила, что не терять красоту с годами можно, лишь приучив себя к железной дисциплине. Доказать правдивость своих убеждений она стремится на собственном примере — недавно сбросила десять килограммов, но продолжает не сходить «с дистанции» и правильно питаться.
«Если хочешь быть красивой, когда тебе за пятьдесят, улыбайся и терпи»,
— цитируют ведущую wday.ru. В той же беседе она призналась, что мечтает сделать пластику, но не может найти время на операцию — из-за маленьких перерывов между съемочными пулами.
Напомним, что 13 марта Малышева отметила свое 58-летие в компании близких: брата-близнеца Алексея и старшей сестры Марины.
WomanHit.ru: последние новости
«Никто не мог видеть живота Заворотнюк: его не было» Павел Воля перевез семью на Рублевку Брежнева высказалась о разводе своей сестры с Цекало
Звёзды , Елена Малышева , Woman's Day
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как пережить кризис среднего возраста
«Никогда не говорите мужу, что его мама плохая»1
«Танцевала даже перед якудза»15
Бритни Спирс не может выйти замуж из-за отца
Почему за измену всегда осуждают женщину3
Видео
Рамблер/гороскоп на 14 марта
Психология
Что стало с певицей Натали
Звёзды
Звездные «дамочки за сорок» и их молодые любовники
Звёзды
Опасность, поджидающая любителей изюма
Еда Здоровье
73-летняя певица выглядит на 40
Красота Здоровье
Невесты до нанесения макияжа и после
Красота
Звезды, скрывшие рождение детей
Звёзды Дети
«Танцевала даже перед якудза»
Красота
Знаменитости, бросившие шоу-бизнес
Звёзды
Солистка «Демо» поведала об ужасах медицины США
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение