Малышева мечтает сделать пластику

Ведущая не может найти время на операцию

В недавнем интервью звезда отечественных телешоу «Здоровье» и «Жить здорово!» Елена Малышева заявила, что не терять красоту с годами можно, лишь приучив себя к железной дисциплине. Доказать правдивость своих убеждений она стремится на собственном примере — недавно сбросила десять килограммов, но продолжает не сходить «с дистанции» и правильно питаться.

«Если хочешь быть красивой, когда тебе за пятьдесят, улыбайся и терпи»,

— цитируют ведущую wday.ru . В той же беседе она призналась, что мечтает сделать пластику, но не может найти время на операцию — из-за маленьких перерывов между съемочными пулами.

Напомним, что 13 марта Малышева отметила свое 58-летие в компании близких: брата-близнеца Алексея и старшей сестры Марины.